ExpressVPN a meno di 8 euro: afferra la sicurezza al miglior prezzo

Avere una VPN installata sui propri dispositivi è una scelta non solo furba, ma intelligente. Oggi sempre più cybercriminali sfruttano la navigazione web per tracciare le nostre abitudini, rubare i nostri dati personali e clonare le nostre carte di pagamento durante gli acquisti online. Ma con ExpressVPN questo sarà solo un brutto incubo.

Infatti, attivando l’abbonamento annuale a soli 7,98 euro al mese, invece di 12,41 euro, avrai il meglio della sicurezza e della protezione disponibili sul mercato. Leader incontrastata del settore, non è sicuramente una delle più economiche, ma in quanto a precisione ed efficacia le batte tutte.

A questo prezzo potrai accedere in tutto il mondo in modo affidabile a qualsiasi posizione e da qualsiasi luogo. Potrai fruire dei contenuti anche laddove sono applicate censure. Quindi non avrai più limiti di connessione. ExpressVPN ha una rete di server ad alta velocità presente in 94 Paesi.

ExpressVPN: ti basta un clic per essere al sicuro

ExpressVPN è facile da usare e ti garantisce il massimo della sicurezza con un solo clic. Non dovrai più sentirti in pericolo o vulnerabile quando navigherai in rete, nemmeno quando acquisterai online. Qualsiasi sia la tua connessione, anche su WiFi pubblica, avrai sempre il meglio della protezione.

Privacy e riservatezza delle tue informazioni personali saranno protette pienamente. Potrai scaricare l’applicazione compatibile con i tuoi dispositivi e attivarla contemporaneamente. Windows, MacOs, Android, iOS, Linux e Smart TV, nulla è di ostacolo per questa VPN.

Infine, oltre a proteggerti, ExpressVPN migliora notevolmente la velocità di connessione grazie ai suoi potenti server ottimizzati. Streaming, gioco online e trasferimento dati saranno formidabilmente veloci e senza interruzioni.

Approfitta di questa offerta speciale. Ottieni ExpressVPN a soli 7,98 euro al mese, invece di 12,41 euro, con l’abbonamento annuale. Tutti i tuoi dispositivi saranno al sicuro così come le tue informazioni personali e i tuoi dati bancari e di pagamento.

