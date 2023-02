ExpressVPN: la VPN più affidabile è in sconto del 35%

In rete ci sono tanti servizi VPN, ma sono pochi quelli affidabili. Tra questi rientra senz’altro il servizio offerto da ExpressVPN, che ha fatto dell’affidabilità il suo marchio distintivo. In queste ore è di nuovo attiva la promo del 35% di sconto sul piano di 12 mesi: paghi 8,13 euro al mese anziché 12,65 euro, con incluso nell’abbonamento un password manager e un’app per tutti i dispositivi.

ExpressVPN: piano di 12 mesi in sconto del 35%

Con ExpressVPN la parola chiave è affidabilità. Grazie alle posizioni dei server VPN in 94 Paesi, la navigazione in privato sul sito nascosto .onion e il mascheramento automatico dell’indirizzo IP non appena ti colleghi a uno di questi server, sai di poter navigare in tutta tranquillità ovunque. A queste funzionalità base si aggiungono servizi avanzati che aumentano ulteriormente il grado di affidabilità del servizio. Tra questi l’utilizzo di DNS privati e crittografati su ogni server, la funzionalità Network Lock per mantenere i dati protetti in caso di assenza improvvisa della connessione e la tecnologia TrustedServer, grazie alla quale hai la certezza che nessuna informazione sensibile verrà mai salvata su un hard disk.

Meritano infine una menzione particolare la protezione dei dati con la migliore crittografia della categoria (AES a 256 bit) e la rigorosa politica no log, con ExpressVPN che non registra alcun dato relativo alle attività dei suoi clienti.

Stai cercando una rete VPN affidabile e sicura con cui poter navigare in assoluta libertà ovunque tu sia senza preoccuparti della velocità? Allora approfitta dell’offerta del giorno di ExpressVPN: scegli il piano di 12 mesi è risparmia fino al 35%. Rimborso garantito entro 30 giorni.

