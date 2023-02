ExpressVPN: con l'offerta di oggi il prezzo CROLLA a 0,26€ AL GIORNO

Quanto vale la tua vita digitale? L’ultima offerta di ExpressVPN, azienda leader nel settore dei servizi VPN, porta il prezzo dell’ abbonamento da 12 mesi a soli 0,26 euro al giorno, ossia 8,13 euro al mese anziché 12,65 euro al mese. Il piano di abbonamento annuale è dunque in sconto del 35%. Incluso trovi un supporto multipiattaforma, un password manager e il rimborso garantito entro 30 giorni.

ExpressVPN: il servizio VPN oggi costa solo 0,26 euro al giorno

Con ExpressVPN ottieni il servizio VPN più affidabile oggi disponibile sul mercato. Grazie a una rete server che si appoggia su 94 Paesi in tutto il mondo, tra cui Italia, Regno Unito, USA, Canada e Australia, hai il pieno controllo della situazione, insieme a una velocità stratosferica, altra caratteristica di punta del servizio ExpressVPN. Ed è anche multipiattaforma, puoi cioè sfruttare il tuo abbonamento per navigare in modo protetto su qualunque dispositivo (smartphone, tablet, computer e router).

A proposito di protezione, ExpressVPN utilizza la migliore crittografia del settore (AES a 256), impiegata anche dal governo degli Stati Uniti d’America per difendersi dai sempre più frequenti attacchi informatici. Tra le funzionalità avanzate si annovera poi una ferrea politica no log: l’azienda non registrerà mai alcun dato riguardo le attività svolte sul web o la tua connessione Internet che possa farti identificare.

Per aderire all’offerta del giorno di ExpressVPN, collegati alla home page del servizio da qui e premi sul pulsante verde “Scegli ExpressVPN”. Nella nuova finestra che si apre mantieni la selezione sul piano di 12 mesi, digita il tuo indirizzo di posta elettronica e seleziona il metodo di pagamento desiderato. Puoi completare il pagamento con qualsiasi carta di pagamento, PayPal e Bitcoin.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.