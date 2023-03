Everything Everywhere All at Once: come vedere questo capolavoro

Vincitore di 7 premi e 11 nomination, il protagonista assoluto della 95esima edizione della notte degli Oscar 2023 è stato Everything Everywhere All at Once. Si tratta di un film di genere avventura e commedia dalla durata di 139 minuti. Distribuito da I Wonder Pictures, lo acquisti su Amazon a soli 14 euro, con disponibilità immediata e consegna gratuita per i clienti Prime.

Un cast spettacolare ti sta aspettando per un’avventura tutta da guardare. Gli attori di questa pellicola sono: Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, James Hong, Jamie Lee Curtis, Tallie Medel, Jenny Slate, Harry Shum Jr., Randy Newman, Biff Wiff, Sunita Mani, Aaron Lazar. Ecco i premi vinti da questo titolo:

Oscar Miglior Film

Oscar Miglior Regia

Oscar Miglior Attrice protagonista: Michelle Yeoh

Oscar Miglior Attore Non Protagonista: Ke Huy Quan

Oscar Miglior Attrice Non Protagonista: Jamie Lee Curtis

Oscar Migliore Sceneggiatura Originale: Daniel Kwan e Daniel Scheinert

Oscar Miglior Montaggio: Paul Rogers

