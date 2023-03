Oscar 2023: la lista completa dei film vincitori e dove vederli in streaming

Ieri, domenica 12 marzo 2023, si è tenuta a Los Angeles la notte degli Oscar 2023. Un’occasione sempre emozionante che premia i migliori film e attori. Arrivati alla 95esima edizione, tutti sono rimasti stupiti dai 7 premi e 11 nomination di Everything Everywhere All at Once. Guarda i film in esclusiva streaming con NOW TV.

Tuttavia non è stato l’unico film e i suoi non sono stati gli unici attori a essere stati premiati. Perciò se ti sei perso questo evento o vuoi avere un elenco ordinato da consultare, in questo articolo troverai la lista completa di film e attori vincitori che puoi vedere in streaming su NOW TV.

Ha fatto notizia il ritorno di Hugh Grant agli Oscar 2023. Durante il pre-show della ABC ha dato il meglio di sé in un’intervista sul red carpet con Ashley Graham. Alla domanda: “Cosa indossi?“, Grant ha risposto: “Solo il mio vestito“. Ecco come ha descritto l’intervista Joey O’Hern su Twitter:

Ashley Graham che intervista Hugh Grant è il pezzo più imbarazzante della televisione nel 2023 e la sto vivendo.

Film e attori che hanno vinto la 96esima edizione

Concentriamoci ora sulla lista completa di film e attori che hanno vinto la 95esima edizione della notte degli Oscar 2023. Una serata emozionante e ricca di colpi di scena che però ha lasciato l’amaro in bocca ad Alba Rohrwacher, regista italiana del cortometraggio Le pupille. Ecco l’elenco dei premiati:

Oscar Miglior Film: Everything Everywhere All at Once

Oscar Miglior Regia: Everything Everywhere All at Once

Oscar Miglior Attrice protagonista: Michelle Yeoh di Everything Everywhere All at Once

Oscar Miglior Attore Protagonista: Brendan Fraser di The Whale

Oscar Miglior Canzone Originale: Naatu Naatu – RRR

Oscar Miglior Film Animazione: Pinocchio di Guillermo del Toro

Oscar Miglior Film Straniero: Niente di nuovo sul fronte occidentale

Oscar Miglior Attore Non Protagonista: Ke Huy Quan di Everything Everywhere All at Once

Oscar Miglior Attrice Non Protagonista: Jamie Lee Curtis di Everything Everywhere All at Once

Oscar Migliore Sceneggiatura Originale: Daniel Kwan e Daniel Scheinert di Everything Everywhere All at Once

Oscar Miglior Sceneggiatura Non Originale: Sarah Polley di Women Talking – Il diritto di scegliere

Oscar Migliori Costumi: Ruth E. Carter di Black Panther: Wakanda Forever

Oscar Migliore Colonna Sonora: Volker Bertelmann di Niente di nuovo sul fronte occidentale

Oscar Miglior Scenografia: Christian M. Goldbeck ed Ernestine Hipper di Niente di nuovo sul fronte occidentale

Oscar Migliori Effetti Speciali: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon e Daniel Barrett di Avatar – La via dell’acqua

Oscar Miglior Sonoro: Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon e Mark Taylor di Top Gun: Maverick

Oscar Miglior Trucco e Acconciatura: Adrien Morot, Judy Chin e Anne Marie Bradley di The Whale

Oscar Miglior Documentario: Navalny

Oscar Miglior Cortometraggio Animato: Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo

Oscar Miglior Corto Documentario: Raghu, il piccolo elefante

Oscar Miglior Cortometraggio: An Irish Goodbye

Oscar Miglior Fotografia: James Friend di Niente di nuovo sul fronte occidentale

Oscar Miglior Montaggio: Paul Rogers di Everything Everywhere All at Once

