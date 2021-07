EuroRabona, promo creata ad hoc in occasione di EURO 2020, è stata prorogata fino al 18 Luglio 2021.

EuroRabona: i dettagli

La tariffa è composta da 150 Giga di traffico internet in 4G sulla Giga Network di Vodafone fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, SMS illimitati. Tutto questo a soli 7,99 euro ogni mese.

Con la proroga, la promozione segue le stesse modalità di attivazione. Ovvero, è attivabile solo dai clienti che intendono cambiare operatore. Non risulta quindi disponibile per chi necessita di acquistare un nuovo numero oppure per i già clienti del virtuale in questione.

EuroRabona offre la possibilità di navigare senza limiti anche in Roaming. Inoltre, come la maggior parte di offerte proposte da Rabona Mobile, anche questa non ha alcun vincolo di permanenza contrattuale. In pratica, sarete liberi di cambiare gestore senza penalità.

Costi ed altro

L'offerta ha un costo di attivazione pari a 2 euro una tantum. Inoltre, con l'acquisto della SIM online vengono richiesti 19,99 euro di contributo iniziale. Nei negozi, invece, l'entry fee è pari a 25 euro. Infine, con la richiesta di portabilità del proprio numero portata a termine online è prevista la spedizione gratuita della SIM a casa oltre a 25 euro di credito bonus.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Vodafone

Tariffe