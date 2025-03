Europa League: qual è la partita trasmessa gratis sul digitale terrestre

Il calendario degli ottavi di finale della UEFA Europa League è davvero molto fitto, ma quale sarà la partita trasmessa gratis sul digitale terrestre? Sky ha annunciato che trasmetterà in chiaro Ajax-Eintracht Frankfurt. Tutti potranno sintonizzarsi sul canale TV8 della piattaforma DTT a partire dalle ore 20.00 per il solito pre-partita. Il calcio d’inizio sarà fischiato alle 21.00.

“L’andata degli ottavi di UEFA Europa League tra Ajax ed Eintracht Francoforte vi aspetta su Tv8. Alla Johan Cruijff Arena si sfidano due squadre che puntano ad arrivare fino in fondo alla competizione”, ha annunciato TV8 sul suo sito web ufficiale.

Vediamo quindi quali sono le partite di andata e di ritorno degli ottavi di finale di questo torneo europeo.

Giovedì 6 marzo 2025 : AZ Alkmaar-Tottenham (ore 18.45) FCSB-Lione (ore 18.45) Fenerbahce-Rangers (ore 18.45) Real Sociedad-Manchester United (ore 18.45) Ajax-Eintracht Frankfurt (ore 21.00) Bodo/Glimt-Olympiacos (ore 21.00) Roma-Athletic Bilbao (ore 21.00) Viktoria Plzen-Lazio (ore 21.00)

: Giovedì 13 marzo 2025 : Athletic Bilbao-Roma (ore 18:45) Eintracht Frankfurt-Ajax (ore 18:45) Lazio-Viktoria Plzen (ore 18:45) Olympiacos Bodo/Glimt (ore 18:45) Lione-FCSB (ore 21) Manchester United-Real Sociedad (ore 21) Rangers-Fenerbahce (ore 21) Tottenham AZ Alkmaar (ore 21)

:

Europa League gratis sul digitale terrestre

Come appuntamento fisso, anche una partita di Europa League viene trasmessa gratis sul digitale terrestre. Una scelta che Sky sta attuando dall’inizio del torneo europeo per permettere agli appassionati di calcio che non sono abbonati alla pay TV di potersi gustare uno dei match in programma quasi ogni settimana.

La partita che verrà trasmessa gratis domai sera sarà Ajax-Eintracht Frankfurt alle 21.00 con pre-partita dalle 20.00 in diretta su TV8. Vediamo quali sono le probabili formazioni che scenderanno in campo questa sera sul tappeto verde della Johan Cruijff Arena.

Ajax (4-3-3) : Pasveer; Hato, Rugani, Baas, Gaaei; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Berghuis, Brobbey, Godts. Allenatore: Farioli.

: Pasveer; Hato, Rugani, Baas, Gaaei; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Berghuis, Brobbey, Godts. Allenatore: Farioli. Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp; Kristensen, Koch, Theate; Collins, Skhiri, Larsson, Brown; Götze, Knauff; Ekitiké. Allenatore: Toppmoller.