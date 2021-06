Euro Rabona è la nuova tariffa dell'omonimo virtuale creata in occasione di EURO 2020 dedicata a tutti i clienti che intendono passare a questo virtuale su rete Vodafone.

Euro Rabona: i dettagli

L'offerta Euro Rabona offre un bundle di ben 150 Giga di internet in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, minuti e SMS illimitati verso tutti a soli 7,99 euro al mese.

La promozione dedicata agli Europei di Calcio è valida solo per passaggi da qualsiasi operatore. Questo significa che tale tariffa non è attivabile dai già clienti oppure per chi necessita di avere un nuovo numero.

Secondo le condizioni riportate dal sito del virtuale su rete Vodafone, è possibile utilizzare Giga, minuti e SMS anche in Unione Europea senza alcuna limitazione né sovrapprezzo. Inoltre, come tutte le offerte di Rabona, anche questa è senza vincoli e priva di costi extra.

Costi ed altro

La nuova promo in portabilità di Rabona ha un contributo di attivazione pari a 2 euro una tantum. Inoltre, richiedendo la SIM online è previsto un costo iniziale pari a 19,99 euro, contro i 25 euro richiesti nei negozi autorizzati alla vendita di questo MVNO. In questa cifra è inclusa la spedizione gratuita al proprio domicilio e ben 25 euro di credito omaggio. Infine, questa tariffa è attivabile solo fino al giorno 11 Luglio 2021.

