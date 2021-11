Eureka FC9: aspira, lava, sterilizza ed è in sconto ASSURDO

Eureka FC9 non puoi definirlo, banalmente, un aspirapolvere. Questo dispositivo è molto di più, è un concentrato di tecnologia impressionante. Non solo aspira detriti solidi, ma è anche in grado di eliminare i liquidi e – a gran sorpresa – lava anche i pavimenti con acqua sempre pulita. Infatti, c'è un doppio serbatoio a sperare la sporcizia dall'acqua pulita: ottieni pulizie perfette, in pochissimi minuti e con un solo prodotto.

Funzionante attraverso batteria integrata, che dura fino a 35 minuti, la stazione di ricarica è perfetta per la ricarica, ma non solo: quando il dispositivo sarà appoggiato sopra, potrai premere lo speciale pedale e avviare l'autopulizia dell'intero elettrodomestico. Hai letto bene, non dovrai sporcarti le mani per ripulirlo, farà tutto da solo. Tu dovrai limitarti a svuotare il serbatoio della sporcizia (da 600ml) e riempire nuovamente quello dell'acqua pulita (da 750 ml), quando necessario.

Un dispositivo sensazionale, che – una volta capito – diventa il “mai più senza” delle pulizie di casa. Adesso, ma solo per poche ore, su eBay puoi fare un affare imperdibile: lo porti a casa a 296,99€ invece di 379,99€, godendo anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis. Come fare? Semplicissimo: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “PIT10PERTE”. La promozione durerà solo fino al 13 novembre e potrai approfittare anche di alcuni omaggi: scopri tutti i dettaglio alla fine dell'articolo.

Eureka FC9: un portento in gran sconto

Una soluzione, quella in gran sconto su eBay, che proviene dal brand Eureka. Un marchio storico, che produce elettrodomestici di altissima qualità sin dal 1909. Ben 112 anni di storia, che hanno permesso a questa realtà di diventare leader nel settore di prodotti pensati per semplificare la vita dei consumatori. Dispositivi potenti e affidabili, che però non tralasciano di strizzare l'occhio al prezzo, sempre altamente competitivo.

Nello specifico, il nuovo Eureka FC9 rappresenta in pieno la filosofia del brand e lo si capisce subito, a partire dalla cura con cui è realizzato il dispositivo. Materiali di alta qualità, robusti, ma comunque sufficientemente leggeri da garantire facilità di utilizzo e nessuna fatica durante l'utilizzo. Non solo, la spazzola motorizzata – quando il prodotto è acceso e in fase di pulizia – trascina in automatico il device, semplificando così gli spostamenti.

Un design accattivante ed elegante, che lo rende immediatamente un complemento d'arredo, perfetto da lasciare in bella vista sulla base di ricarica. Non dovrai preoccuparti di farlo sparire nello sgabuzzino quando non serve.

Al momento di effettuare le pulizie, che siano d'emergenza o di routine, con questo elettrodomestico, dimezzi i tempi necessari per pulire. In una sola passata aspiri (detriti solidi e liquidi) e lavi il pavimento. Puoi usare semplice acqua, oppure l'apposito detergente (assolutamente sconsigliato usarne altri) che non lascia residui e schiuma.

La tecnologia intelligente rileva il grado di sporcizia e adatta di conseguenza il funzionamento del motore da 220W, aumentando oppure riducendo le prestazioni (e quindi anche la rumorosità, che arriva a essere inferiore a 78 decibel proprio grazie alla riduzione progressiva del rumore) così da offrire sempre risultati adeguati. Non solo, evitando di utilizzare potenza aspirante elevata (che arriva fino a ben 8000Pa) quando non serve, potrai prolungare l'autonomia energetica, che si spinge fino a 35 minuti.

Non manca una funzionalità eccezionale: la sterilizzazione dell'acqua attraverso elettroliti. Un dettaglio fondamentale, soprattutto se hai provato altri modelli della concorrenza. Ne possiedo uno e so bene che differenza può fare la sterilizzazione: non ci saranno mai cattivi odori. Evenienza che, in assenza di questa funzionalità, può invece verificarsi. Si tratta della prima scopa elettrica 2 in 1 ad essere dotata di questa eccellente tecnologia.

La cosa interessante è che ogni funzionalità di questo gioiellino potrai tenerla sotto controllo a partire dal display posizionato sulla parte anteriore dell'elettrodomestico. Lo stesso si illumina con colori differenti a seconda dello sporco rilevato dal sensore di polvere. Proprio lui determina successivamente – come già spiegato – la potenza di aspirazione. Sullo stesso schermo puoi leggere dettagli sull'autonomia energetica residua, sullo stato di carica e sulla manutenzione del prodotto. Non manca un pratico assistente vocale, che ti offrirà informazioni durante l'uso del device.

Eureka FC9: per chi è pensato?

Di base, per chiunque non abbia voglia di perdere tempo durante le pulizie quotidiane. Con un prodotto come questo puoi permetterti il “lusso” di lavare il pavimento tutti i giorni, anche se lavori o sei comunque sempre impegnato.

Inoltre, un aspirapolvere 2 in 1 intelligente si rivela particolarmente utile in alcune situazioni:

presenza di animali domestici in casa: non teme grovigli di peli, cibo sparso per terra e acqua che cade dalle ciotole;

in casa: non teme grovigli di peli, cibo sparso per terra e acqua che cade dalle ciotole; bambini piccoli in giro per casa: crescere è meraviglioso, esplorare facendo qualche piccolo danno lo è altrettanto; con un dispositivo come questo, in pochissimo rimetti in ordine il pavimento con acqua pulita e con godendo di asciugatura rapida.

Eureka FC9, la promozione lampo

Come anticipato, grazie alla promozione lampo dell'11 novembre, puoi fare un affare impressionante. Porti a casa il potentissimo Eureka FC9 a 296,99€ invece di 379,99€. Lo acquisti direttamente su eBay e godi anche di spedizioni assolutamente gratuite.

Metti subito il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “PIT10PERTE” per completare l'ordine, ottenendo il massimo dello sconto. Inoltre, i primi 50 ordini riceveranno in omaggio uno Xiaomi Mi Watch Lite mente i primi 200 una bottiglia di detergente per la pulizia (valore commerciale di 15,99€). Ricorda, in confezione ricevi:

1 aspirapolvere 2 in 1 Eureka FC9;

Adattatore

Base di ricarica

staffa per accessori

Strumento di pulizia

soluzione detergente

spazzola a rullo

Filtro

La promozione resterà attiva, salvo esaurimento scorte, fino al 13 novembre.