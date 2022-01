Euphoria 2: attenzione ai nuovi siti di phishing svuota conto

Euphoria è una serie TV di successo che ha lasciato i fan in attesa del sequel per ben 3 anni. Le riprese avevano subito una pausa forzata proprio a causa dello scoppio della pandemia da Covid-19. Dopo troppo tempo, finalmente su Sky è arrivata la seconda stagione di questo teen drama firmato HBO. Occasione d'oro per i cybercriminali che hanno sfruttato la situazione per realizzare nuovi siti phishing per il furto dati personali e bancari. La solita tecnica svuota conto corrente che si avvale di pagine web fraudolente che, nel caso specifico, promettono la visione completa della nuova stagione di Euphoria.

Euphoria 2: Kaspersky smaschera una nuova campagna phishing

Ebbene sì, l'allarme truffe online arriva anche dal mondo delle serie TV. Ancora una volta è stata Kaspersky, famosa azienda leader nella produzione di soluzioni e software per la sicurezza informatica, ad aver smascherato una nuova campagna phishing. Solo il mese scorso ci aveva avvisati di siti truffaldini legati all'uscita nelle sale cinematografiche di Spider-Man No Way Home. Questa volta l'attacco cybercriminale sta sfruttando l'uscita della nuova stagione di Euphoria.

Questa serie TV amata dal pubblico proprio per le tematiche attuali di cui parla, come l'accettazione della propria identità, l'abuso di sostanze stupefacenti, i problemi mentali, è diventata un ottimo “Cavallo di Troia” per comminare truffe svuota conto ai danni degli utenti.

In pratica, esistono siti Web che promettono di fornire l'accesso alla visione completa e gratuita di Euphoria 2 solo dopo essersi registrati. Una sorta di membership, così definita dai ricercatori di Kaspersky, che richiede anche l'inserimento di dati bancari e della carta di credito, completa di data di scadenza e codice di sicurezza (CVV).

Ironia della sorte, per invogliare l'utente a sottoscrivere l'iscrizione e così gustarsi la fantomatica promessa di tutti gli episodi di Euphoria 2 gratis, veniva anche offerto un programma per la protezione dalle minacce informatiche. Ecco come ha commentato questo pericolo Cesare D'Angelo, General Manager Italy di Kaspersky, che può servirci da monito per non cadere in questa trappola: