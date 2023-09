Etichettatrice Portatile per personalizzare LA QUALUNQUE, prezzo regalo

Personalizza la qualunque con questa etichettatrice portatile che colleghi allo smartphone e ti rende la vita più facile. Ami avere tutto in ordine e sapere cosa contiene ogni scatola? Ecco fatto, con questo gadget hai quello che ti occorre e in più è semplicissimo da utilizzare.

Visto che è in promozione su Amazon ti direi di non perdere tempo. Collegati visto che lo sconto equivale al 61% e comprala a soli 19,99€. Anche il design è troppo carino con questo stile vintage.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Etichettatrice portatile perfetta per qualunque esigenza

L’etichettatrice portatile è un prodottino fantastico. So che più volte nella vita ti sei chiesto se fosse un acquisto da fare, ma se ti trovi qui anche oggi, beh, vuol dire che proprio la vuoi acquistare. Non ti perdere questa che non solo è Bluetooth e si collega al tuo smartphone, ma è anche bellissima da tenere sulla scrivania. Sembra una piccola macchina da scrivere e i 3 pulsanti che trovi sono tutti da utilizzare con funzioni vere.

Disponibile in verde è semplicissima da utilizzare visto che non devi far altro che scaricare l’applicazione e accenderla. Non ha importanza se hai un telefono Android o iOS perché sullo store trovi le rispettive versioni.

Una volta che l’hai collegata inserisci la ricarica di carta all’interno e puoi dare vita a codici a barre, note, scritte e tutto il resto. Con il tasto contrassegnato dalla lettera “D” stampi la data del giorno in automatico mentre con la lettera “C” dai il via alla stampa personalizzata.

Super pratica e di qualità, non ti perdere questa etichettatrice portatile su Amazon in grand sconto. Portala a casa a soli 19,99€ con sconto del 61%.

