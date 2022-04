Esterno e casa AL SICURO: la telecamera WiFi di cui hai bisogno (-24%)

Si tratta di una telecamera da esterno che non teme niente e soprattutto nessuno. La monti nel giro di pochi secondi e poi funziona per tutta la tua vita. Tiene sotto controllo l’intera aria e ti fa sapere quando qualcosa non va. Praticamente geniale è indispensabile oramai.

Già eccezionale di suo, anche a prezzo pieno vale la pena di essere presa in considerazione ma dal momento che è in promozione su Amazon, perché lasciartela sfuggire. Con il ribasso del 24% te la puoi portare a casa con 59,99€ concludendo il tuo affare personale.

Le spedizioni con Prime sono sia gratuite che realizzate in appena uno o due giorni.

Telecamera da esterno: quello di cui hai bisogno per rendere la tua casa sicura

Giardino, terrazza, patio: fai un po’ tu. La puoi letteralmente montare dove ne hai bisogno senza preoccuparti di nient’altro. Trattandosi di un prodotto creato per l’esterno, infatti, può rimanere sotto la pioggia, neve, sole, umidità e tutto il resto senza mai rovinarsi.

Con la lente di ottima qualità che monta, vedere ogni dettaglio è totalmente possibile e non soltanto durante le ore diurne: tra le sue tecnologie non manca all’appello la visione notturna grazie alla quale le ore buie sono nitide come le altre. Ovviamente con l’applicazione che scarichi sullo smartphone Android o iOS controlli ogni circostanza quando e dove vuoi.

Sempre grazie a questa, ti faccio sapere che sblocchi la funzionalità dell’audio bidirezionale e della rilevazione del movimento. Praticamente fai bingo.

Quindi cosa stai ancora aspettando? Ti rammento che si tratta di una telecamera da esterno veramente eccezionale e che puoi rendere tua su Amazon con un ribasso altrettanto ottimo. Ti colleghi ora sulla pagina ufficiale ed ecco che la paghi appena 59,99€. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.