ESTATE alla GRANDE: Unieuro ti regala la Fat Bike Teklio

Da oggi, lunedì 3 luglio, e fino a giovedì 20 luglio, nell’ambito della promozione Estate alla grande Unieuro regala una Fat Bike Teklio del valore di 299,90 euro acquistando uno dei condizionatori in promo. Tra i marchi in vendita ritroviamo Samsung, Mitsubishi, Daikin, Delonghi, Argo, Olimpia Splendid, Comfee, Beko ed Electroline. Una volta acquistato il condizionatore a scelta tra quelli proposti nell’elenco qui in basso, insieme all’articolo riceverai a casa anche la bicicletta Teklio.

Fat Bike Teklio protagonista della nuova promozione di Unieuro

La bike Teklio CR3KT è una bicicletta pieghevole per adulti con ruote da 20 pollici, cerchioni in alluminio, forcella anteriore in acciaio e freno a mano con disco. È disponibile in due colorazioni diverse, nera e bianca. Entrambe le colorazioni dispongono delle medesime caratteristiche, quindi non devi preoccuparti se il tuo amico la riceverà di colore nero e tu invece bianca, dato che per tutto il resto sono identiche.

Se scegli di optare per il recesso, dovrai restituire la Teklio Bike integra e nell’imballaggio originale. In caso contrario, dovrai restituire a Unieuro 299,90 euro. C’è anche un’altra alternativa, ossia la scelta di tenere per sé la bicicletta pieghevole acquistandola al prezzo di 299,90 euro e restituendo al tempo stesso il condizionatore. A questo proposito, segnaliamo che la Fat Bike Teklio è regolarmente in vendita sullo store online di Unieuro.

Aggiungi al carrello uno dei condizionatori che partecipano alla promo Estate alla Grande di Unieuro, così da ricevere in regalo la Teklio Bike pieghevole del valore di 299,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.