L'estate puoi viverla cercando un modo per trovare refrigerio senza spendere tanto in bolletta oppure puoi affidarti ai ventilatori Xiaomi e – come sempre – non rischiare delusioni! Oggi ho selezionato le migliori novità, portatili e non, per combattere il caldo in modo intelligente!

Tutti i prodotti che ho scelto sono, naturalmente, in sconto o disponibili a un prezzone e con spedizioni gratis. Occasioni offerte dall'eccellente store Gshopper dal quale anche noi ci serviamo.

Estate? Meglio con i ventilatori Xiaomi!

Come anticipato nel titolo, ci sono modelli per tutti budget di spesa! Grazie al codice sconto che mi sono procurata, con appena 6,99€ porti a casa il ventilatore portatile del brand VH by Xiaomi. Un vero gioiellino, con potente motore brushless, che ti sorprenderà: scegli fra tre intensità come far ruotare le pale e trova refrigerio in qualsiasi momento grazie alla batteria integrata!

Ventilatore portatile del brand VH by Xiaomi

Per averlo, devi essere veloce perché il numero di coupon attivabili è limitato: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “BA5748E616”. Il prezzo passerà dai 35€ iniziali ad appena 6,99€. Le spedizioni? Assolutamente gratuite!

Preferisci qualcosa di più grande, ma che all'occasione diventi compatto? Ho la soluzione! Xiaomi Mi Smart Standing Fan 1C: lo metti in piedi sul pavimento, oppure utilizzi il bastone più corto e lo metti sul tavolo o su un mobile. Dotato di potente motore e tre modalità di utilizzo, potrai contare su di lui anche di notte grazie a una rumorosità molto contenuta.

Xiaomi Mi Smart Standing Fan 1C

Un'altra chicca? È smart! Lo colleghi a Internet sfruttando il WiFI e ne gestisci ogni parametro attraverso l'applicazione per smartphone: puoi programmarlo e anche attivare la modalità che impedirà ai bambini di manometterlo. Non vuoi usare Internet? ci sono i pulsanti per gestirlo! Con il codice che ho scovato, il prezzo passa da 79,99€ a 49,99€: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “DB3105A764”. Le spedizioni? Rapide e gratis, dall'Italia!

Il terzo modello per il quale ho ottenuto uno sconto pazzesco è lo Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2. Un modello di altissima gamma, smart anche lui, con tantissime modalità di regolazione: puoi scegliere 100 diversi livelli per la movimentazione delle pale!

Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2

Super silenzioso, lo puoi tenere in camera da letto oppure lasciarlo in bella mostra in cucina o in sala: gode di un design spettacolare! Ora puoi averlo a 65,99€ invece di 159,99€: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “A6596669B1”. Le spedizioni sono rapide e gratis, da magazzino europeo!

Per finire, ho scovato due modelli per chi non rinuncia a un ventilatore di dimensioni standard, ma desidera poterlo portare ovunque e senza il vincolo dei cavi: funzionano a batteria integrata ricaricabile! Uno è Xiaomi Mi Smart Standing Fan Pro e l'altro è Smartmi DC Inverter Floor Fan 3 by Xiaomi, che è anche dotato di terapia a ioni negativi.

Xiaomi Mi Smart Standing Fan Pro

Entrambi i modelli sono dotati di connettività WiFi e possono essere gestiti attraverso l'applicazione Mi Home. Il vero vantaggio è che puoi sfruttarli fino a 20 ore prima di dover ricorrere alla ricarica della batteria!

Smartmi DC Inverter Floor Fan 3 by Xiaomi

Scegli il tuo modello, il prezzo adesso è più allettante che mai:

Xiaomi Mi Smart Standing Fan Pro a 89€ invece di 199€ con spedizioni rapide e gratis da magazzino europeo;

a 89€ invece di 199€ con spedizioni rapide e gratis da magazzino europeo; Smartmi DC Inverter Floor Fan 3 by Xiaomi a 93,99€ invece di 299€: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “D03960E36D”, le spedizioni sono rapide e gratis direttamente dall'Italia!

Visto? Puoi rimanere al fresco senza sentirti mancare al momento della ricezione della bolletta elettrica! Questi gioiellini consumano tutti pochissimo e la maggior parte di loro è smart! Un solo consiglio: sii rapido, questi codici sconto scadranno prestissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

