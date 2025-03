Estate 2025 con Lastminute.com: pacchetti volo + hotel a tariffe super

L’estate si avvicina e Lastminute.com propone già una selezione di pacchetti vacanza completi di volo e hotel pensati per chi vuole partire senza stress, ma con il massimo risparmio.

Che tu voglia rilassarti su una spiaggia da sogno o vivere nuove avventure con la famiglia, ci sono soluzioni per ogni tipo di viaggiatore, da soli 171€ a persona. Per avere una panoramica completa delle promozioni e destinazioni basta andare sul sito di Lastminute.com.

Mare, relax e offerte smart per ogni esigenza: scegli Lastminute.com

Per chi sogna il Mediterraneo, ecco alcune proposte ideali per le coppie in cerca di romanticismo, ma anche per gli amanti del mare e del divertimento:

Ibiza da 289 € a persona;

da 289 € a persona; Maiorca da 301 € a persona;

da 301 € a persona; Minorca da 367 € a persona.

Tutti i pacchetti includono volo A/R + pernottamento con colazione, con partenze comode da Roma o Milano. Se invece viaggi con la famiglia, Lastminute.com ha pensato a mete rilassanti ma adatte anche ai più piccoli, con strutture selezionate e un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ecco alcune opzioni:

Valencia (Costa) da 171 € a persona;

da 171 € a persona; Sharm El Sheikh da 311 € a persona;

da 311 € a persona; Tenerife da 325 € a persona.

Anche in questo caso, la formula include volo e colazione, per permetterti di iniziare la giornata senza pensieri.

Uno dei vantaggi dei pacchetti Volo + Hotel di Lastminute.com è la massima flessibilità di pagamento: con l’opzione “Prenota ora, paga dopo” puoi bloccare il tuo viaggio versando solo un piccolo acconto, saldando il resto prima della partenza, senza costi aggiuntivi.

Scegliere Lastminute.com significa affidarsi a un servizio collaudato, con assistenza qualificata e accesso a un’enorme rete di offerte: oltre 400 compagnie aeree e più di un milione di strutture tra hotel, appartamenti, case vacanza e ville in tutto il mondo. Le tariffe sono spesso più competitive rispetto ai canali tradizionali, con combinazioni pensate per ottimizzare il rapporto qualità-prezzo.

Sole, mare e offerte imperdibili ti aspettano con Lastminute.com. Scopri tutte le destinazioni disponibili per l’estate 2025 e prenota il tuo prossimo viaggio senza rinunciare a nulla.