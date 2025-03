Esselunga lancia una nuova offerta tech: iPhone 15 a un super prezzo

Nuova offerta tech disponibile da Esselunga, dedicata agli amanti del mondo Apple. Dal 24 marzo al 6 aprile, nei punti vendita aderenti, sarà possibile infatti acquistare iPhone 15, nella versione da 128 GB, a 699 euro: un prezzo davvero imperdibile, se paragonato a quello di listino delle principali catene tech.

Caratteristiche tecniche di iPhone 15

iPhone 15, uno degli smartphone più avanzati di casa Apple, offre un display Super Retina da 6,1 pollici, perfetto per chi cerca colori brillanti e un’ottima qualità visiva. Alimentato dal sistema operativo iOS 16 e dal potente processore A16 Bionic, garantisce un’esperienza d’uso fluida e prestazioni elevate.

Gli appassionati di fotografia troveranno nella doppia fotocamera posteriore da 48+12 megapixel un alleato perfetto per scatti dettagliati e video di alta qualità. La fotocamera frontale da 12 megapixel assicura selfie nitidi e videochiamate impeccabili. A completare il quadro, la connettività Bluetooth 5.3 e la batteria da 3.349 mAh, che assicura diverse ore di autonomia.

Per te stesso o da regalare a una persona cara: iPhone 15 è un must per chi ama il mondo Apple, soprattutto se in offerta a 699 euro. L’offerta è valida dal 24 marzo al 6 aprile nei punti vendita Esselunga aderenti, fino a esaurimento scorte.