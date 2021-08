Spusu rende ufficialmente disponibili sia per i già clienti che per i nuovi le nuove eSIM, utilizzabili sui dispositivi compatibili.

Spusu eSIM: ecco le novità

Le SIM virtuali dell'operatore virtuale austriaco sono richiedibili online per chi fa una nuova attivazione dal 25 Agosto 2021. Per i già clienti Spusu, invece, è possibile lo switch da SIM fisica ad eSIM direttamente su WhatsApp al numero 378 010 2000 oppure chiamando il Servizio Clienti.

Aggiungere il profilo embedded SIM è davvero un gioco da ragazzi! Basterà infatti scansionare con la fotocamera il QR Code presente nella mail di conferma ordine. Inoltre, è possibile rimuovere la configurazione del profilo dallo smartphone senza limitazioni. Sarà poi necessario ripetere l'operazione nel nuovo device compatibile.

Costi ed altro

Il costo della SIM virtuale Spusu per i nuovi clienti è di 9,90 euro una tantum. Come abbiamo già visto, non è previsto alcun corrispettivo in caso di rimozione del profilo sullo smartphone configurate con la eSIM.

La embedded SIM è utilizzabile solo con i device compatibili. Dalla lista sono esclusi Apple Watch e Google Pixel 4a.

Inoltre, una volta richiesta la eSIM sarà necessario completare il processo di video identificazione con un operatore del Servizio Clienti Spusu che provvederà a rendere disponibile il QR Code.

