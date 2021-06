Elegante, discreto, con ampio display e completo: questo smartwatch ti permetterà di scoprire che si può avere un ottimo wearable spendendo pochissimo. L'importante è saper scegliere bene i modelli e – soprattutto – cogliere l'occasione giusta. Quella che ho scovato oggi, e che voglio raccontarti, ti consentirà di portare a casa il device che desideravi, spendendo appena 18,99€.

Lo trovi direttamente su Amazon ed è facilissimo approfittare dell'opportunità se – dopo aver messo il prodotto nel carrello – inserirai il codice sconto “D5EYCUYE”. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Smartwatch: potenza e performance a 18€

C'è un dettaglio da conoscere subito a proposito di questo dispositivo: il display. È super ampio, ben 1,4″ di pannello a colori e con supporto al touch screen. Perché è importante? Semplice: immagina di avere a disposizione una marea di funzionalità, ma di doverle sfruttare su un mini schermo: scomodo, vero? Un rischio che in questo caso non correrai.

Questo wearable è il perfetto incontro di design e performance. Nasce dall'unione di tre gruppi di feature: dedicate a sport, salute e notifiche.

Quanto agli allenamenti, a disposizione avrai un buon numero di workout, fra i quali poter scegliere il tuo, come corsa indoor, corsa all'aperto, ciclismo, camminata, e non solo. Sono parecchi e tutti da scoprire e sperimentare, divertendoti! Lo lasci al polso mentre fai attività e lui si occuperà di segnare i dati più importanti.

La salute non è certo un punto trascurato. Questo gioiellino è in grado di tenere traccia in tempo reale del tuo battito cardiaco, ma non si limita certo a questo. In più, terrà traccia in modo preciso della saturazione di ossigeno nel sangue. Chicca finale: se lo lascerai al polso mentre dormi, ti fornirà una valutazione della qualità del riposo notturno.

Infine, c'è tutto il comparto dedicato alla gestione delle notifiche. Se ti chiamano, se ricevi un messaggio social o SMS, se un'app invia un promemoria, nessun problema: vedi tutto dal polso e solo dopo decidi se vale la pena prendere lo smartphone!

Non importa se usi Android oppure iOS: non aver paura che questo smartwatch esclusivo non sia compatibile. Potrai sfruttarlo su entrambi i sistemi operativi senza alcun problema.

Insomma, questo wearable è un vero e proprio tesoro nascosto su Amazon. Oggi puoi farlo tuo senza sforzi, se sarai fra gli utenti che arriveranno in tempo per sfruttare lo sconto. Prova subito: metti il tuo nuovo orologio smart nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “D5EYCUYE”. Se la promo è ancora attiva, il prezzo crollerà a 18,99€ appena con spedizioni rapide e gratis: l'affare è servito!

