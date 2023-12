Eon GasClick: OFFERTA su misura per te

Oggi vediamo l’offerta GasClick di Eon che permette a tutti coloro che intendono cambiare gestore di risparmiare.

vediamo assieme dunque quest’offerta che ti permette di dire addio al Maggior Tutela in scadenza a fine anno.

Eon GasClick: ecco i dettagli

Questa tariffa permette di pagare i tuoi consumi del Gas Naturale con un prezzo fisso bloccato per 12 mesi in linea con quelli del mercato. Questo ammontare è pari a 0,7290 euro/Smc.

Puoi calcolare una stima della tua prossima bolletta con Eon inserendo il consumo annuo e la regione di appartenenza. L’offerta in questione parte da una quota mensile di 20,8 euro che varia a seconda dei consumi effettuati.

Oltre alla spesa a consumo esistono altri costi, vediamoli:

costo di commercializzazione e vendita: 108€/PDR all’anno che vengono suddivisi su base mensile a 9 euro.

che vengono suddivisi su base mensile a 9 euro. spread variabile definito da ARERA pari a 0,007946 €/Smc

Quest’offerta è disponibile sia per cambi di gestore con una tempistica di 45 giorni sia per chi intende attivare un nuovo contatore. In questo caso le tempistiche ammontano a 12 giorni lavorativi.

Inoltre, questo fornitore per invogliarti ancora di più a cambiare il tuo attuale ti offre la possibilità di fare acquisti online su Amazon.it con un cashback calcolato sulla spesa effettuata senza IVA e senza spese di spedizione.

Attualmente, puoi ricevere un 15% di bonus acquistando dalla seguente categoria “Toys & Parenting – giochi e prima infanzia”. Questa sorta di reintegro è valido per gli acquisti effettuati entro fine anno.

Costi ed altro

In caso di cambio fornitore non sono previsti costi di allaccio né penali o vincoli. Inoltre, Eon fornisce assistenza disponibile 24 ore su 24 ogni giorno della settimana.

Cosa aspetti! Passa ad Eon ed inizi a risparmiare davvero sulla tua bolletta del Gas.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.