Eolo Più offre oltre alla connessione illimitata in FWA o FTTH anche un abbonamento di 1 anno del servizio PlayStation Plus incluso nel prezzo mensile. Vediamo cosa comprende l’offerta del provider italiano.

Eolo Più con 12 mesi di PlayStation Plus: i dettagli

La tariffa Eolo Più è disponibile in promozione fino al 19 Aprile 2021 ed include internet illimitato a casa, chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali ed il modem EOLOrouter incluso. Tutto questo a soli 26,90 euro al mese.

L’offerta di base offre la navigazione fino a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload, ma può essere incrementata fino ad 1 Gigabit in download a seconda della disponibilità in zona della Fibra in FTTH.

Alla promozione possono essere aggiunti dei pacchetti extra a partire da 3 euro mensili:

+Intrattenimento: con questo piano oltre ad avere una maggiore velocità di connessione sono inclusi anche 6 mesi di DAZN e 12 mesi di PlayStation Plus . Inoltre, +Intrattenimento mette a disposizione dell’utente un IP statico ed il modem EOLOrouterEVO . Il primo pacchetto è disponibile a soli 5 euro al mese in più.

con questo piano oltre ad avere una maggiore velocità di connessione sono inclusi anche e . Inoltre, +Intrattenimento mette a disposizione dell’utente un ed il modem . Il primo pacchetto è disponibile a soli in più. +Studio e Lavoro: pure in questo servizio aggiuntivo troviamo sempre incluso il modem flagship di Eolo e ben 12 mesi di Microsoft 365 . Il piano in questione prevede anch’esso un incremento di velocità che dipende dal tipo di copertura presente in zona. Il secondo pacchetto è disponibile sempre aggiungendo 5€ mensili .

pure in questo servizio aggiuntivo troviamo sempre incluso il modem flagship di Eolo e ben . Il piano in questione prevede anch’esso un incremento di velocità che dipende dal tipo di copertura presente in zona. Il secondo pacchetto è disponibile sempre aggiungendo . +Sicurezza: l’ultimo piano opzionale prevede un Antivirus e un servizio di Parental Control. Tutto questo è acquistabile a soli 3 euro mensili in più.

Questi tre pacchetti godono tutti di una mensilità completamente gratuita ed al termine di questa sarà possibile dismettere il pacchetto scelto oppure continuare a godere del servizio opzionale.

Costi ed altro

Eolo Più non prevede costi per l’installazione degli apparati ma offre un servizio che permette di accelerare il processo di attivazione entro 5 giorni. L’intervento rapido è selezionabile in fase d’acquisto a soli 49,90€ una tantum.

Tariffe