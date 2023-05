Enjify: come funziona e quanto è legale

Enjify è un sito web che vende giochi digitali per una varietà di piattaforme, tra cui Xbox, Playstation e Steam. L’azienda offre una vasta selezione di giochi a prezzi competitivi e fornisce anche una varietà di sconti e promozioni.

Uno dei vantaggi di Enjify è che ha una vasta selezione di giochi tra cui scegliere. L’azienda ha oltre 100.000 giochi nel suo catalogo e ne aggiunge di nuovi ogni giorno. Ciò significa che è veramente facile trovare il gioco che stai cercando, indipendentemente dai tuoi interessi.

Un altro vantaggio di Enjify è che offre prezzi competitivi. L’azienda spesso fa delle vendite e promozioni, quindi è possibile trovare giochi a una frazione del prezzo di vendita al dettaglio. Enjify offre anche una garanzia di prezzo più basso, quindi puoi essere certo di ottenere il prezzo migliore possibile per i tuoi giochi.

Tuttavia, ci sono anche alcuni svantaggi nell’utilizzare Enjify. Uno dei maggiori svantaggi è che l’azienda vende account e non chiavi digitali per scaricare giochi. Si ha accesso ad un account su PlayStation o Nintendo che si deve impostare sulla propria console. Questa è la descrizione di come funziona Enjify presa direttamente dal sito ufficiale:

Il nostro sito web elenca vari contenuti digitali, ad esempio titoli di giochi scaricabili e altri contenuti scaricabili (“Contenuto”). Vendiamo sul sito web chiavi e account ufficiali, emessi dall’editore e/o dallo sviluppatore del relativo Contenuto (“Sviluppatore”), che permettono all’utente di sbloccare, accedere e scaricare il relativo Contenuto dalla piattaforma dello sviluppatore (“Codice/i”). Non siamo lo sviluppatore del Contenuto e non possediamo o gestiamo la Piattaforma di sviluppo. Oltre a questi Termini, potresti anche essere soggetto al contratto di licenza per l’utente finale dello sviluppatore e ad altri termini e condizioni relativi al suo contenuto e alla sua piattaforma. L’Utente riceverà il codice/account che permette l’accesso al download/contenuto digitale via email dopo la conferma del pagamento del suo ordine.

Un altro svantaggio di Enjify è che l’azienda non offre una garanzia di rimborso. Ciò significa che se non sei soddisfatto del tuo acquisto, non puoi ottenere un rimborso. Come si legge dal sito di Enjify:

I rimborsi non saranno effettuati per i seguenti motivi: – Trovi un prezzo più basso su un altro sito web.

– Lei chiede un rimborso perché ha cambiato idea e non vuole più il prodotto dopo che è già stato ordinato.

Molti clienti, inoltre, si sono lamentati su Trustpilot di tempi di attesa lunghi per l’assistenza clienti, e alcuni hanno addirittura avuto i loro account sospesi o chiusi senza preavviso.

Se stai valutando l’utilizzo di Enjify, assicurati dunque di valutare attentamente i pro e i contro prima di prendere una decisione. Per aiutarti nella decisione ecco una tabella dei pro e dei contro di Enjify:

Pro

Vasta selezione di giochi a prezzi competitivi.

Frequenti vendite e promozioni.

Garanzia di prezzo più basso.

Contro

Possibili problemi con il servizio clienti

Assenza di garanzia di rimborso

Lunghi tempi di attesa per l’assistenza clienti

Account sospesi o chiusi senza preavviso

Complessivamente, leggendo le recensioni su Truspilot, non c’è un consenso chiaro sul fatto che Enjify sia un sito web affidabile o meno. Alcuni clienti hanno avuto esperienze positive con l’azienda, mentre altri hanno avuto esperienze negative.

Ecco alcune cose da considerare prima di acquistare da Enjify:

Leggi le recensioni degli altri clienti. Ciò può aiutarti a capire la reputazione dell’azienda e se gli altri clienti hanno avuto esperienze positive o negative.

Assicurati di capire la politica di reso dell’azienda. Se non sei soddisfatto del tuo acquisto, vuoi essere sicuro di poterlo restituire per un rimborso.

Utilizza solo metodi di pagamento sicuri. Questo aiuterà a proteggere le tue informazioni finanziarie nel caso qualcosa vada storto.

Enjify è legale?

Alla domande se Enjify sia legale o meno risponde direttamente l’azienda stessa sulle sue pagine:

Vendiamo account di PSN, Xbox One, Nintendo Switch, Steam, Battle.net ed Epic con giochi legittimi (originali) al loro interno. Acquistiamo gli account solo da negozi ufficiali.

Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-128/11: “Un autore di software non può opporsi alla rivendita delle sue licenze ‘usate’ che consentono l’uso dei suoi programmi scaricati da internet”.

Stando a quanto dichiarato sembrerebbero non esserci problemi legali, ma certamente si tratta di una vendita decisamente particolare in quanto non riguarda codici download ma veri e propri account.