L’offerta Trend Casa di Eni Plenitude è sicuramente una delle più richieste in questo periodo storico dove si cerca il fornitore di Luce e Gas più vantaggioso e adatto alle proprie esigenze.

Trend Casa: ecco come risparmiare con Eni Plenitude

Grazie a Trend Casa di Eni Plenitude il risparmio in fattura lo vedete già da subito. Il costo della materia prima viene sancito dall’ente ogni mese. Eni chiede ad ogni cliente un costo sui consumi pari a 0,0451 €/kWh per la componente Luce e di 0,2030 €/Smc per il Gas. Questo ammontare si somma all’indice PUN e PSV all’ingrosso è ed è il medesimo anche sia per la tariffa Bioraria sia per la Monoraria.

L’offerta Trend Casa include oltre allo spread sui consumi anche un costo fisso per la commercializzazione e la vendita di 12 euro per l’energia elettrica e della stessa cifra per il Gas. In totale mensilmente Eni vi addebita in bolletta 24 euro.

Il prezzo mensile cambia a seconda del mercato e varia mese dopo mese. Rispetto al Tutelato, dunque, la bolletta mensile è sicuramente più conveniente se passate al Mercato Libero con Eni Plenitude. I prezzi, inoltre, sono chiari e senza sorprese. Questo perché gli indici PSV e PUN sono sanciti dall’ARERA ogni mese e non possono essere “arrotondati” dai vari gestori di energia elettrica.

Costi ed altro

Eni Plenitude è sicuramente il fornitore da scegliere in questo momento! Grazie all’iniziativa per chi attiva la domiciliazione, c’è uno sconto di 24 euro per due anni per ogni fornitura attivata. Trend Casa, inoltre, non ha alcun costo di attivazione.

