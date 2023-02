Engie: Luce e Gas a prezzo di costo, PROMO Shock!

Engie offre sicuramente una delle PROMO più vantaggiose per chi proviene dal mercato tutelato oppure per chi ha un fornitore già nel Mercato Libero che però applica in bolletta lo spread ai suoi consumi. Questa interessante iniziativa è valida però ancora per pochi giorni. La scadenza è infatti fissata per il giorno 8 Marzo 2023.

Engie: PROMO con Luce e Gas all’ingrosso

L’offerta che ti garantisce ogni mese la Luce ed il Gas a prezzo di costo proprio come lo paga Engie prende il nome di Energia Agile. I consumi dunque non sono “ritoccati” dal fornitore transalpino ma quest’ultimo richiede solo il pagamento di una quota annua di 204 euro che viene dilazionata nei 12 mesi.

In pratica, Luce e Gas seguono l’andamento del mercato senza alcuno spread che viene applicato in bolletta.

In pratica, ogni mese il gestore francese richiede solo 12 euro per la Luce ed altri 12€ per il Gas come contributo fisso e null’altro. Il prezzo della materia prima è dunque indicizzato e varia di mese in mese senza alcun sovrapprezzo applicato in bolletta. Possiamo dire dunque che al calare dell’indice anche i nostri consumi saranno visibilmente ridotti nella nostra fattura. Inoltre, Engie è sicuramente da scegliere perché ha un’assistenza efficiente anche tramite WhatsApp con risposte sempre celeri ed esaustive.

Costi ed altro

Questa promozione di Engie è per ora disponibile ONLINE solo fino al giorno 8 Marzo 2023, salvo eventuali proroghe.

Agile Energia è disponibile sia per chi intende attivare una nuova fornitura sia per chi vuole fare lo switch. Inoltre, non ci sono costi iniziali e nemmeno vincoli contrattuali per l’eventuale disdetta del contratto con Engie.

