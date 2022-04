Endoscospio SMART per smartphone a 3€ su Amazon: quasi gratis

Quando ho visto per la prima volta l’endoscopio smart a 3€ circa su Amazon ero troppo curiosa. Perfetto per smartphone, PC e tablet, volevo provarlo a quindi – considerando il prezzo ridicolo – mi sono decisa a comprarlo per vedere cosa sarebbe arrivato.

Beh, la sorpresa è stata enorme. Per quella cifre non compri nemmeno un gelato medio e invece io a casa mi sono ritrovata un prodotto funzionante, divertente e utile. Ora che è tornato di nuovo disponibile allo stesso prezzo, e con spedizioni gratis, non ho esitato nemmeno un attimo a segnalartelo. Vale decisamente la pena provarlo.

Endoscopio smart: minima spesa, massima resa

Se vuoi approfondire, puoi dare un’occhiata all’articolo relativo alla mia esperienza con questo dispositivo. Essenzialmente, a stupirmi subito è stata la dotazione. In confezione, ho trovato:

un uncino per prelevare oggetti incastrati;

un magnete per il recupero di oggetti in metallo;

uno specchietto da montare sulla camerina, per migliorare la visibilità;

un adattatore per usare il prodotto anche sul PC oltre che sullo smartphone.

L’ho subito provato su smartphone Android, scaricando l’applicazione “An Camera” e non ci potevo credere: faceva realmente il suo lavoro e la microcamera ha messo correttamente a fuoco, grazie alla presenza di un piccolo faretto LED integrato. Impermeabile, se ci pensi puoi sfruttarlo in tantissimi contesti: dagli angoli più nascosti dell’auto, allo scarico del lavandino. Ovunque non arrivi il tuo occhio, può arrivare l’endoscopio smart. A questo prezzo, non si può fare a meno di portare a casa un gadget sfizioso come questo: completa adesso l’ordine per averlo a 3€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente gratis.