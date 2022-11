Endoscopio SMART a 12€: super utile, incredibilmente divertente

Hai mai provato quanto utile può essere un endoscopio smart? Lo colleghi al tuo smartphone Android, scarichi l’apposita applicazione gratuita e ne sfrutti il potenziale. Lungo filo impermeabile con estremità dotata di sensore fotografico e luce LED. Arriva in angoli dove sarebbe impossibile arrivare con gli occhi, infila il dispositivo ovunque e risolvi – ad esempio – un problema dell’auto o di un elettrodomestico. Potrai rapidamente capire se c’è qualcosa di rotto. Ancora, utilizzalo per fare nuove scoperte nella natura e non solo. Realizza foto e video con lo smartphone, salvali e condividili.

A questo prezzo, è un gadget assolutamente da avere: completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 12€ circa appena, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, a questo prezzo durerà pochissimo.

L’endoscopio smart è in gran sconto su Amazon

Super facile da usare, basta collegarlo al tuo smartphone semplicemente tramite porta microUSB oppure USB C. Dopodiché, tramite apposita applicazione, potrai facilmente “vedere” quanto riprende il sensore. Grazie al lungo cavo impermeabile, potrai infilarlo ovunque ti serva.

Perfetto per riparazioni di diversi oggetti, come anticipato è anche super utile per divertirsi ad esplorare. Ad esempio, dopo aver aggiustato un tubo intasato, potrai andare in giardino e vedere in angoli dove prima non sei mai riuscito ad arrivare.

