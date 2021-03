Emporia, produttore austriaco di smartphone, app e feature phone facili da usare per la generazione over 60, torna in Italia e punta ai senior che vogliono restare al passo con i tempi.

Emporia: la ricerca

Secondo una ricerca portata avanti dalla compagnia austriaca – su un campione di 702 intervistati compresi nella fascia di età 65-85 anni ed equamente divisa tra genere, zona geografica, classe sociale – si è evinto che la popolazione italiana dei senior presenta un alto grado di indipendenza nella vita di tutti i giorni e soprattutto nell’utilizzo di dispositivi tecnologici. Decisioni di acquisto e supporto nell’utilizzo dei dispositivi mobile, infatti, non sono più sola prerogativa di figli e nipoti: anche le persone anziane decidono per sé e si gestiscono da sole.

Il 65,1% degli intervistati dichiara di aver completato il processo di acquisto del proprio dispositivo telefonico mobile da solo, mentre solo il 24,5% degli intervistati afferma di aver lasciato l’onere a figli o parenti di altro grado. Le informazioni necessarie a completare l’acquisto rimangono comunque prerogativa di persone terze, infatti il 30,3% del campione intervistato si affida per consigli e suggerimenti a parenti e amici, seguito da un 27,6% che si lascia guidare dal personale di vendita, con internet, che lascia intendere una ricerca autonoma da parte del senior, al 20,7%. In ogni caso dai dati risulta che solo una piccola parte dei senior si disinteressa totalmente al processo di acquisto (17,2%), evidenziando una centralità dell’anziano nell’intero processo decisionale.

Dato interessante è la constatazione che gli anziani non vedono più lo smartphone come fine per restare in comunicazione con i loro cari: il 47,8% degli intervistati afferma che in egual misura utilizzano i loro device per altre funzioni, fra cui le app di messaggistica (70,2%), la produzione di foto e video (54,9%), e-mail (47,6%) e a le app per monitorare il meteo, il navigatore, i social media, online banking, siti di informazione e quotidiani, acquisti online.

Il brand Emporia Telecom è presente in Italia con un’offerta di smartphone, telefoni cellulari e fissi ai quali si aggiungono i prodotti medicali (come i misuratori della pressione).

