Elon Musk attiva Starlink in Ucraina per garantire internet alla popolazione

Mentre l'invasione Russia dell'Ucraina prosegue, una situazione così drammatica ha inevitabilmente delle conseguenze anche dal punto di vista tecnologico. Diversi operatori telefonici offrono al momento chiamate ed SMS gratuiti o a prezzo ridotto verso il paese ucraino, al fine di assicurare la continuità nelle comunicazioni, fondamentale in questo momento di crisi.

Ora, in seguito alla richiesta del funzionario locale responsabile del settore digitale, Elon Musk fa sapere su Twitter di aver attivato la sua megacostellazione di satelliti Starlink per garantire all'Ucraina l'accesso a internet nel caso dovessero arrivare tagli alle telecomunicazioni.

Starlink in Ucraina: l'importanza dei satelliti di Elon Musk

Mykhailo Fedorov, vice primo ministro dell'Ucraina e Ministro del Settore Digitale, aveva infatti dichiarato a mezzo Twitter rivolgendosi direttamente a Elon Musk:

“Mentre provi a colonizzare Marte – la Russia prova ad occupare l'Ucraina. Mentre i tuoi razzi atterrano con successo dallo spazio – i razzi russi attaccano la popolazione ucraina. Vi chiediamo di fornire al nostro paese le stazioni Starlink e di indirizzare i russi sani di mente ad alzarsi“.

La risposta dell'imprenditore di origini sudafricane non è tardata ad arrivare:

“I servizi Starlink sono adesso attivi in Ucraina e ulteriori terminali sono in arrivo“.

L'obiettivo, come si diceva in apertura, è fornire alla popolazione locale l'accesso alle reti internet nel caso ci fosse un interruzione dei servizi di telecomunicazione. Il principale fornitore di servizi internet del paese, in seguito all'attacco russo, non è stato infatti in grado di garantire il funzionamento continuo della rete per diversi giorni.

Starlink è una costellazione di oltre 2.000 satelliti studiata per assicurare l'accesso a Internet in banda larga su scala globale in bassa latenza. Proprio lo scorso 25 febbraio, un razzo SpaceX Falcon è decollato dalla California con un carico di 50 nuovi satelliti, che saranno senz'altro utile in questa nuova missione volta a dare ancora una voce al popolo ucraino.