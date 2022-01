Elettrodomestici SMART in una solla mossa: inizia la RIVOLUZIONE

Hai mai sognato di avere una casa smart? Ormai esistono migliaia di prodottini perfetti per questo scopo ma non è che puoi iniziare a comprare elettrodomestici da punto e daccapo.. insomma! Per fortuna hai a disposizione queste geniali prese intelligenti che si collegano al WiFi e fanno tutto loro. A te basta metterle tra la spina e la corrente di quello che vuoi e tac, hai quello che volevi.

Attivi il coupon e ne paghi due appena 20,99€. Con le spedizioni gratuite grazie a Prime non devi pagare neanche costi aggiuntivi.

Ogni cosa diventa smart con queste due prese intelligenti

Funzionano un po' come un adattatore, ma in realtà sono dotate di un'intelligenza unica altrimenti perché definirle smart. Le colleghi come ti ho già detto e dopo averle configurate, le utilizzi con l'applicazione sullo smartphone, con gli assistenti vocali in modo semplice e istantaneo.

Non solo tu ma anche tutta la tua famiglia può, con un semplice tap su un display, utilizzare tutte le funzioni in autonomia.

Cosa ti consentono di fare?

creare routine personalizzate;

personalizzate; accendere o spegnere l'elettrodomestico a tuo piacimento;

o l'elettrodomestico a tuo piacimento; verificare il consumo energetico in ogni momento;

energetico in ogni momento; tutelare i tuoi prodotti grazie all'esclusiva protezione da sovraccarico.

In altre parole non solo ti tornano utili per il tuo sogno di una casa latamente tecnologica, ma elevano anche la sicurezza in ogni ambito.

Sono certificate e completamente compatibili con Amazon Alexa e Google Home.

Ps: su ciascuna è presente un comodissimo pulsante fisico con cui puoi decidere se interrompere il passaggio dell'elettricità.

Ti ricordo che attivando subito il coupon su Amazon non te ne porti una a casa, ma bensì due di prese intelligenti. Acquistale al volo a soli 20,99 euro e rendi ogni tuo sogno possibile con una spesa letteralmente minima.

INB: il coupon è in scadenza a breve.