Elettricità GRATIS dal sole: questo è il faro giusto da usare (20€)

Non ha senso continuare a pagare l'elettricità per illuminare il giardino o addirittura il balcone, se può pensarci gratis il sole. Devi essere bravo a trovare il faro giusto però oppure il rischio di mettere a casa qualcosa che assomigli a una candela è fondato.

Il modello che ho scovato in sconto su Amazon è dotato di tre teste luminose indipendenti e regolabili, per un totale di 264 LED: tantissimo. Con le promozioni attualmente in corso, puoi prendere la confezione da due pezzi a 41€ circa appena. Ogni unità ha un prezzo di 20,99€, quindi. Basta completare l'ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Energia elettrica gratis dal sole: questo faro è eccezionale

Un prodotto perfetto per avere l'illuminazione giusta, senza dover scendere a compromessi per paura di far salire troppo la bolletta elettrica. Infatti, il pannello solare alloggiato sulla parte alta di ogni unità, si occuperà di ricaricare la batteria integrata durante il giorno.

All'imbrunire, il dispositivo entra in azione e sfrutta il potenziale del suo sensore di movimento per garantire la perfetta gestione dell'autonomia energetica. In questo modo, puoi garantirti il funzionamento per tutta la notte. La cosa molto interessante di questo modello è che – a differenza di quelli della concorrenza – ha dalla sua tanta potenza e possibilità di personalizzazione:

i 264 LED sono tantissimi e disposti su tre teste, facilmente regolabili;

sono tantissimi e disposti su tre teste, facilmente regolabili; il telecomando in dotazione, ti permette di decidere la temperatura del colore in un range che va da 3000 a 6500 gradi Kelvin; passi quindi dall'illuminazione più calda a quella più fredda.

Incredibilmente semplice da installare, essendo dotato di tutto quello che serve per funzionare in autonomia, non servono cavi. Dovrai solo sistemarla al muro e lei farà tutto in automatico.

Insomma, questo è decisamente il faro giusto per poter ottenere il massimo dell'illuminazione in giardino o in balcone, prendendo l'elettricità gratis dal sole. Approfittando adesso delle promozioni in corso su Amazon, puoi accaparrarti il pacco da due a 41€ circa. Ogni unità ha un prezzo di poco più di 20€. Completa al volo l'ordine per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.