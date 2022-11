Se hai scelto una di queste password sei in serio pericolo

Oggi tutto ha una password. Se vuoi accedere a un servizio devi registrarti. Tutto è ormai protetto da queste parole unite a numeri e codici che dovrebbero rendere inviolabili i contenuti, per l’appunto, protetti. Purtroppo però non è così e questo non per colpa dei cybercriminali che popolano il Web.

Infatti, sono le nostre cattive abitudini a rendere vulnerabili i contenuti che vogliamo proteggere, pensando di farlo correttamente. NordPass ha condotto una ricerca rivelatoria in merito alla scelta che molti fanno delle password quando si registrano a servizi o devono proteggere dei contenuti.

La società, esperta nella protezione dati, ha svelato le 200 password più comuni in Italia. Ciò vuol dire che per i criminali del Web risulta molto facile violarle visto che sono le più utilizzate. Di conseguenza, se anche tu ne usi una o più di una sei in pericolo.

Per proteggerti da te stesso esiste un modo efficace che si chiama NordPass. Questa applicazione non solo conserva le tue credenziali oltre che i codici di accesso e le carte di pagamento, ma è in grado di generare password inviolabili evitandoti di utilizzare quelle che risultano oggi inadeguate.

Le 200 password più comuni in Italia

È arrivato il momento di rivelare quali sono le 200 password più utilizzate in Italia. Si tratta di un fitto elenco che risulta molto utile per capire quanto le nostre cattive abitudini possono essere la causa degli attacchi che subiamo da parte di cybercriminali esperti. Ecco quali sono secondo la ricerca di NordPass:

123456 123456789 password ciao juventus napoli ciaociao 12345 12345678 martina giulia 1234 amoremio porcodio francesca francesco 1234567890 alessia qwerty andrea alessandro giuseppe federica chiara napoli1926 1350865 000000 antonio vaffanculo valentina giorgia 1234567 simone giovanni federico 111111 matteo ciccio stellina thiscrush qwertyuiop davide stella nutella alessandra riccardo lorenzo forzanapoli alessio camilla gabriele aurora daniele stefano salvatore stocazzo vincenzo asdfghjkl forzaroma mattia eleonora forzamilan pallavolo cacca milano violetta antonella forzainter michele cavallo ilaria amore arianna farfalla beatrice topolino emanuele leonardo domenico massimo serena veronica briciola roberto marco simona claudia nicola roberta carlotta silvia cristina onedirection ciaone diocane maradona cucciolo ciao123 stefania angelo filippo 123stella valeria giovanna ludovica mammamia asdasd vittoria angela banana password99 gianluca margherita mammatiamo unicorno arcobaleno calcio asroma forzajuve chicco caterina italia benedetta daniela ferrari pippo inter benjiefede michela principessa saretta rebecca musica cazzo 123123 raffaele giulietta sabrina 987654321 zxcvbnm girasole cucciola famiglia cristian marianna sara tommaso nonloso ciao1234 delpiero tiamo aaaaaa arianagrande 12345678910 milan patata rossella paperino palermo mamma samuele marika angelica telefono giorgio pasquale alberto cocacola errata claudio manuel annalisa birillo giacomo chicca pallina lucrezia maurizio catania cioccolato cazzone matilde 121212 alice emanuela ciaoatutti delfino pietro sofia christian samsung monica francy asd123 ciaociaociao fabrizio 654321 666666 computer fanculo

Se hai trovato la tua password all’interno di questo elenco allora ti consigliamo di cambiarla immediatamente perché i tuoi contenuti non sono adeguatamente protetti. Generane una con NordPass e proteggi tutto ciò che ti serve senza il pericolo che sia violato da qualche attore malevolo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.