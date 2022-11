Eleglide M1 Plus: l'ebike a meno di 800€ è l'affare del Black Friday

Una mountain bike elettrica a meno di 800€ non è un sogno.Grazie agli sconti del Black Friday la puoi comprare su Amazon al super prezzo di 799€ con un coupon di ben 80€. Uno sconto ottimo per una bici dal rapporto qualità/prezzo già eccellente e che consente a chiunque di provare la mobilità elettrica su due ruote senza troppi sforzi economici. Lo sconto è ancora più elevato se si acquista la M1 Plus sul sito di Eleglide: ben 100€ di sconto inserendo il coupon BF100. Se si opta per l’acquisto sullo store ufficiale è possibile pagare con PayPal, suddividendo il costo in 3 rate senza interessi.

Eleglide M1 Plus ha dalla sua tantissime caratteristiche che ne fanno un mezzo molto interessante per chi si approccia alla mobilità elettrica su due ruote.

Di seguito le specifiche principali:

Motore : brushless da 250 W 36 V, 210 (giri/min max), 45 Nm (coppia massima in uscita), 500 W (max inst. Potenza)

: brushless da 250 W 36 V, 210 (giri/min max), 45 Nm (coppia massima in uscita), 500 W (max inst. Potenza) Batteria: 12,5 Ah, 36 V, 450 Wh (la batteria è sganciabile e facilmente trasportabile)

12,5 Ah, 36 V, 450 Wh (la batteria è sganciabile e facilmente trasportabile) Velocità massima : 25 Km/h (esistono cinque velocità selezionabili: 12 km/h, 16 km/h, 20 km/h, 23 km/h, 25 km/h)

: 25 Km/h (esistono cinque velocità selezionabili: 12 km/h, 16 km/h, 20 km/h, 23 km/h, 25 km/h) Cambio : Shimano a 21 velocità (anteriore 3, posteriore 7)

: Shimano a 21 velocità (anteriore 3, posteriore 7) Pneumatici: in gomma pneumatica CST da 27,5 x 2,1 pollici, 45-65 PSI (pressione degli pneumatici)

in gomma pneumatica CST da 27,5 x 2,1 pollici, 45-65 PSI (pressione degli pneumatici) Peso: 27 KG

27 KG Freni : doppio disco

: doppio disco Telaio: in alluminio

Eleglide M1 Plus è una mountain bike molto piacevole anche dal punto di vista estetico: nera con inserti gialli, ha il giusto mix di aggressività ed eleganza, rendendola il mezzo ideale sia per non passare inosservati sulle ciclabili in città sia per una pedalata sullo sterrato.

L’ebike viene consegnata in un unico scatolone che contiene tutti i pezzi che ne consentono il montaggio. Grazie a delle chiavi inglesi, presenti in confezione, e a delle istruzioni realizzate in italiano è semplice, anche per chi non ha mai assemblato una bici, collegare la ruota anteriore, il manubrio, i pedali, il sellino, la luce anteriore e il catarifrangente posteriore. Fortunatamente i “pezzi difficili”, cioè la ruota posteriore, nel cui mozzo è alloggiato il motore, il cambio Shimano e il display LCD, sono tutti montati e pronti per l’uso. Dunque in pochi minuti si riesce ad avere la propria ebike pronta, senza alcun problema, anche per chi non fosse un esperto.

Eleglide M1 Plus è garantita ben tre anni per il telaio e 1 anno per danni alla forcella anteriore, controller, motore e caricatore.

Già a prezzo pieno, 849€, questa Eleglide M1 Plus ha un rapporto qualità prezzo incredibile, ma con gli sconti Black Friday a 799€ su Amazon e a 749€ sullo store ufficiale (con spedizioni dall’Europa) è un vero e proprio affare da non lasciarsi scappare.

