ELEGLIDE M1 Plus: bicicletta elettrica PERFETTA a prezzo ridicolo (-180€)

Senza dubbio, questa bicicletta elettrica rientra fra le migliori in assoluto. La perfezione di ELEGLIDE M1 Plus sta proprio nel suo essere un ibrido eccellente. Sarà la compagna ideale per muoversi in città senza utilizzare la macchina, divertendosi e risparmiando tempo, ma non solo. Infatti, quando deciderai di fare un giro in campagna, in percorsi sterrati oppure montagna, potrai contare su di lei. Dunque, ne servirà una sola per qualsiasi scopo.

Altissima qualità dei materiali, e grande attenzione nella costruzione, per un prodotto pensato per durare e per essere affidabilissimo. Grazie gli assurdi sconti del momento, da GeekMall puoi portarlo a casa a 719€ invece di 899€. La ricevi a casa con spedizioni veloci e gratuite, che partono direttamente da magazzino europeo. Per approfittarne devi semplicemente metterlo adesso nel carrello e, prima di completare il tuo ordine, inserire il codice “IZI36ZJS”. In omaggio, ricevi un sistema di blocco per parcheggiarla del valore di 32,99€. Fai in fretta: a questo prezzo durerà pochissimo!

Il potente motore da 250W, di tipo brushless, lavora insieme alla gigantesca batteria per permetterti di arrivare fino a una velocità di 25 km/h e di percorrere fino a 100km in modalità assistita. Il tutto con una sola ricarica!

Le gomme da 27,5″, unitamente alle sospensioni idrauliche anteriori, marcano particolarmente il carattere di questa bici. Infatti, come anticipato, si comporterà perfettamente in città, ma non avrà problemi ad essere compagna di avventure in percorsi irregolari. Sicurissima da guidare, i freni a doppio disco anteriori e posteriori ti permetteranno di avere il pieno controllo mentre sei in movimento. Di notte, puoi contare sulla luce frontale e su quella posteriore per avere chiara la visuale e per essere visibile.

Per agevolarti durante l’utilizzo, non manca un cambio Shimano a 21 rapporti e diverse modalità di pedalata assistita fra le quali scegliere la tua preferita. Farai molta meno fatica e potrai dedicarti al divertimento. Grazie al computer di bordo installato sul manubrio, avrai sempre il pieno controllo dello stato della tua bicicletta elettrica. Per finire, menzione speciale la merita il design: ELEGLIDE M1 Plus è elegante, bella da vedere e con un carattere premium marcato.

Approfittando adesso dello sconto offerto da GeekMall, avrai la possibilità di fare un eccezionale affare. Il periodo è perfetto per concedersi un mezzo di trasporto elettrico, che riduca lo stress in città e diventi compagno di avventure nel tempo libero.

Non perdere la straordinaria occasione del momento: mettila subito nel carrello e – prima di completare l’ordine – inserisci il codice “IZI36ZJS”. La prendi a 719€ invece di 89€: risparmi 180€, ricevi in omaggio un sistema di blocco del valore di 32,99€, e arriva a casa con spedizioni veloci e gratuite, direttamente da magazzino europeo. Sii veloce: si tratta di una occasione a tempo super limitato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.