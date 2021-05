BlitzWolf è un brand eccezionale, che punta tutto sull'equilibrio fra qualità e prezzo dei suoi prodotti. Grazie ai doppi sconti Amazon, ora puoi avere il più elegante dei suoi smartwatch al prezzo di appena 26€ circa: devi solo applicare il codice sconto (PM9G8IPW) prima di effettuare il pagamento. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Smartwatch in offerta super su Amazon

Un prodotto eccezionale, dotato di un ampio display da 1,3″ con risoluzione HD e visibilità perfetta in qualsiasi situazione. Sullo schermo potrai leggere tutte le notifiche ricevute sullo smartphone al quale avrai collegato il tuo dispositivo.

Come anticipato, si tratta di un eccellente compagno per lo sport, grazie alle diverse le tipologie di workout supportate (6 in totale): tienilo al polso quando ti alleni per registrare le tue performance Ancora, è un valido alleato per la salute, grazie alla possibilità di monitorare – ad esempio – il livello del battito cardiaco anche di notte.

Infine, come trascurare l'aspetto estetico di questo wearable, che è super elegante e rifinito in ogni dettaglio: puoi abbinarlo con successo a qualsiasi outfit.

Per avere subito questo smartwatch in super offerta su Amazon a 26€ appena, tutto quello che devi fare è:

collegarti all'inserzione ufficiale;

spuntare il coupon sconto;

mettere il prodotto nel carrello;

inserire il codice sconto “PM9G8IPW” prima di effettuare il pagamento.

Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Amazon Prime. Non perdere questa e le altre occasioni Amazon: le migliori sono sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch