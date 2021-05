Uno smartwatch bello, completo ed elegante, che all’occasione diventa anche sportivo grazie all’omaggio che arriverà da Amazon. Ora lo puoi avere a 33€ appena con spedizioni rapide e gratis. Il secondo cinturino è in regalo!

Smartwatch in offerta pazzesca su Amazon

Un ampio display da 1,3”, che conferisce un appeal super elegante e curato a questo wearable. La sua vocazione è quella di diventare il tuo assistente per tutte le task quotidiane: dalla gestione delle notifiche ricevute sullo smartphone (al quale avrai collegato in Bluetooth il device) alla salute, passando per lo sport.

Infatti, a questo dispositivo non mancano funzionalità essenziali come la possibilità di tenere sotto controllo il battito cardiaco e anche la qualità del riposo notturno: ti basterà lasciarlo al polso anche mentre dormi.

Infine, potrai allenarti e controllare le tue performance sportive direttamente dallo schermo del tuo wearable, che all’occorrenza diventa uno sportwatch.

Per avere subito questo ottimo smartwatch in super sconto su Amazon a 33€ circa, tutto quello che devi fare è spuntare il coupon in pagina, prima di mettere il prodotto nel carrello.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Non perdere questa e altre occasionissime: le migliori sono sul canale Telegram di Telefonino.net!

