Elden Ring per PS5: il videogioco più premiato di sempre in offerta di nuovo a 40€ (Amazon)

Nelle ultime ore Elden Ring ha vinto il premio “gioco dell’anno” agli Steam Awards 2022. Poco prima era diventato il videogioco più premiato di sempre, superando il secondo capitolo di The Last of Us con oltre 320 premi GOTY assegnati da critica e pubblico. Insomma, un gioco da avere a tutti i costi. Oggi è più semplice averlo a casa, grazie alla super offerta Amazon: ti bastano soli 40 euro per portati a casa il miglior videogioco dell’anno, anche se ormai lo spazio temporale inizia a stare stretto al capolavoro di FromSoftware.

L’offerta si riferisce al titolo per PS5 in edizione standard ed è limitata, quindi affrettati a completare l’ordine prima che termini la disponibilità. Acquistandolo ora, ti arriverà a casa entro la giornata di sabato 7 gennaio, così da poter iniziare a giocare già questo weekend.

Elden Ring: il videogioco più premiato di sempre in offerta a soli 40€

Quando si è di fronte a un videogioco diverso dagli altri lo si capisce dopo pochi secondi. Se prendi 100 persone e le metti di fronte alla straordinaria storia di Elden Ring, 99 ti diranno che è un titolo spettacolare, tanto che nei forum c’è già chi scomoda l’appellativo di “gioco migliore di sempre”.

È difficile, vero, ma anche per questo è così avvincente. Una conferma arriva dal singolare record ottenuto nel 2022 dal videogioco di FromSoftware, secondo i dati raccolti da How Long to Beat, Elden Ring è stato sia il titolo più completato che abbandonato dell’anno. Cosa aspetti ad unirti al resto dei giocatori e metterti alla prova di un titolo così impegnativo?

Cogli al volo l’ultima offerta di Amazon su Elden Ring per risparmiare 30 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. La consegna è prevista entro la giornata di sabato 7 gennaio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.