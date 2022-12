Elden Ring crolla al minimo storico su Amazon: regalati il Gioco dell'Anno 2022

Grandissima occasione su Amazon per mettere le mani su Elden Ring al prezzo migliore mai visto. Il Gioco dell’Anno 2022 è disponibile infatti in offerta a 44 euro per tutte le versioni previste: non ti rimane che scegliere la tua console preferita e riceverlo a casa prima di Natale.

Elden Ring: il gioco migliore del 2022 ora in super offerta

Con Elden Ring potrai scoprire i misteri che si celano dietro il potere dell’Anello Ancestrale incontrando avversari dotati di storie e personalità affascinanti.

Col suo impianto open world, il gioco ti permette di esplorare in lungo e in largo il suo fantastico mondo virtuale, dandoti l’opportunità di seguire la progressione che preferisci, sfruttando il meglio dei precedenti titoli di From Software come Dark Souls, Bloodborne e Sekiro.

Elden Ring è un gioco che non dovrebbe mancare nella collezione di nessun appassionato, specialmente a questo prezzo. 44 euro, ora, su Amazon.

