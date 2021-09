Il nuovo eFootball 2022 è alle porte, Konami ha fissato il day-one al prossimo 30 settembre. A distanza di 2 settimane dal lancio ufficiale, la software house ha annunciato i requisiti hardware minimi e raccomandati per la versione PC del nuovo simulatore calcistico.

L'erede di PES sarà completamente free-to-play, sarà rilasciato prima su PC, PlayStation e Xbox e – entro l'autunno – uscirà anche per i dispositivi mobili con sistema operativo Android e iOS.

Per giocare al nuovo titolo Konami su PC non serve una potenza di calcolo molto elevata, i requisiti presentati non risultano per nulla proibitivi. Si parte da un modesto Core i5-2300 (o AMD FX-4350) con GPU Nvidia GTX 660Ti, fino ad una CPU Intel di settima generazione (o Ryzen 5) con scheda grafica GTX 1060 (o Radeon RX 590).

Di seguito la lista dei componenti hardware minimi e raccomandati per la versione PC di eFootball 2022:

eFootball – Requisiti Minimi

Sistema operativo : Windows 10 (64bit)

: Windows 10 (64bit) CPU : Intel Core i5-2300, / AMD FX-4350

: Intel Core i5-2300, / AMD FX-4350 RAM : 8 GB

: 8 GB Scheda video: Nvidia GeForce GTX 660 Ti / AMD Radeon HD 7790

eFootball – Requisiti Raccomandati

Sistema operativo : Windows 10 (64bit)

: Windows 10 (64bit) CPU : Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 5 1600 RAM : 8 GB

: 8 GB Scheda video: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 590

