Edifier: cuffie Bluetooth ESAGERATE a prezzo IMBATTIBILE (-15%)

Se vuoi delle cuffie Over-ear che garantiscano un audio di qualità e siano anche comode, allora dai un’occhiata a questa offerta. Se vai ora su Amazon puoi mettere nel tuo carrello le cuffie Edifier W820NB a soli 59,49 euro, invece che 69,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Non ci sono dubbi, per queste cuffie è assolutamente un ottimo prezzo. E potrai scegliere tra 2 colorazioni, bianche o nere, quella che preferisci. Le Edifier W820NB sono molto comode, hanno una batteria enorme e puoi usarle sia per ascoltare musica che per fare chiamate.

Edifier W820NB: qualità e comodità a un prezzo basso

Le Edifier W820NB pesano solo 220 grammi e sono dotate di un archetto imbottito e regolabile per garantire il massimo del comfort. Anche i padiglioni sono morbidi e nono stringono, così le puoi usare per molto tempo senza che ti diano fastidio. In effetti sono proprio progettate per tenerle tantissimo, lo si comprende anche dalla mega batteria in grado di durare per 49 ore con una sola ricarica.

I driver dinamici da 40 mm generano un suono eccezionale, potente e limpido. E grazie al microfono integrato con cancellazione del rumore, potrai fare chiamate perfette. Hanno anche una modalità gaming che riduce ancora di più la latenza per offrirti un esperienza di gioco coinvolgente. La tecnologia Bluetooth 5.0 fa sì che la connessione con i tuoi dispositivi sia sempre stabile e senza interferenze.

Se stai ancora leggendo sappi che ora non c’è più tempo per farlo. Questa è una promozione che è destinata a durare poco. Quindi vai subito su Amazon acquista le tue cuffie Edifier W820NB a soli 59,49 euro, invece che 69,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

