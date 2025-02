ECOVACS lancia i nuovi DEEBOT, WINBOT e GOAT per la casa

Dopo oltre 25 anni sul mercato, la missione di ECOVACS non è cambiata: mettere a disposizione di tutti le potenzialità della robotica, così che si possa approfittarne per prendersi cura della casa e del giardino, in modo intelligente. Lo dimostrano le nuove soluzioni presentate dal marchio, tre innovative famiglie destinate ad altrettanti ambiti di applicazione: DEEBOT X8 PRO OMNI e DEEBOT X8 OMNI per la pulizia dei pavimenti, WINBOT W2 PRO OMNI e WINBOT MINI per i vetri, GOAT A e GOAT O per il verde degli spazi aperti. Abbiamo partecipato all’evento milanese organizzato questa mattina per dare un primo sguardo ai prodotti. Passiamo in rassegna quelli annunciati, mettendone in evidenza le caratteristiche più importanti.

Le novità di ECOVACS per la casa e per il giardino

Le novità svelate si integrano nella smart home con l’obiettivo di rendere più semplici e autonome le operazioni quotidiane. Inoltre, l’aggiunta dell’intelligenza artificiale consente di personalizzarne il funzionamento sulla base delle specifiche necessità di ognuno, tenendo conto delle sue abitudini e preferenze, oltre ovviamente a considerare le peculiarità di ogni ambiente domestico, indoor e outdoor.

DEEBOT X8 per i pavimenti

Partiamo da DEEBOT X8 PRO OMNI, progettato da ECOVACS per garantire prestazioni ottimali su tutte le superfici, anche quelle poco agevoli da raggiungere. Impiega il sistema di lavaggio OZMO ROLLER che rimuove costantemente lo sporco dal mocio e la pulizia dei bordi TruEdge 2.0, migliorata rispetto al passato, con nuovi sensori di spigolo 3D e una spazzola laterale estensibile, andando così a costituire la soluzione ideale per le famiglie più esigenti. Può contare su una pressione costante fino a 4.000 Pa e su una velocità di rotazione del rullo di 200 giri al minuto, per rimuovere le macchie ostinate in modo efficace. Inoltre, l’aspirazione da 18.000 Pa si sbarazza facilmente di polvere e detriti, catturandoli senza difficoltà.

È in grado di evitare gli ostacoli, grazie alla tecnologia AIVI 3D 3.0 Omni-Approach, muovendosi lungo i bordi complessi e riconoscendo gli oggetti in modo accurato.

DEEBOT X8 PRO OMNI impiega l’intelligenza artificiale per identificare in tempo reale i cambiamenti che si verificano nell’ambiente, reagendo di conseguenza. L’AI entra in gioco anche con il nuovo assistente YIKO-GPT, a cui impartire istruzioni tramite un’interfaccia di messaggistica istantanea. Inoltre, la stazione OMNI all-in-one eroga automaticamente il detersivo. Il robot è in grado di regolare la temperatura dell’acqua tra 40 °C e 75 °C, in base al tipo di stanza, provvedendo infine a un’asciugatura efficiente con aria calda a 63 °C.

È stata poi presentata la versione DEEBOT X8 OMNI, più economica. Tra le altre cose, ha in dotazione una stazione di ricarica dalle dimensioni ridotte.

WINBOT W2 PRO OMNI e MINI per i vetri

L’evoluzione della categoria, per quanto riguarda i robot lavavetri, è WINBOT W2 PRO OMNI. Integra una doppia modalità di alimentazione che permette di caricarlo durante il funzionamento, grazie alla sua stazione base portatile, prolungandone l’autonomia e preservando al tempo stesso la durata della batteria interna. Inoltre, il sistema WIN-SLAM 4.0 migliorato gli consente di pianificare in modo ottimale il percorso di navigazione. A questo si aggiungono 7 modalità di pulizia regolabili: Fast Clean, Deep Clean, Thorough Clean, Edge Clean, Spot Clean, Heavy Duty Clean e Zone Clean.

Per quanto riguarda la sicurezza, è possibile contare su ben 12 accorgimenti dedicati, a partire dalla potenza di aspirazione massima da 5.500 Pa per una presa sicura, anche sulle superfici difficili da gestire.

Una novità importante del catalogo ECOVACS è rappresentata da WINBOT MINI. Si tratta del robot lavavetri più compatto mai annunciato dal marchio, con solo 55 mm di altezza e 215 mm larghezza e di lunghezza. Questa caratteristica lo rende adatto alle finestre con grate, maniglie e persino a quelle orizzontali basse nei corridoi o in altre aree ostiche da raggiungere. Nonostante le sue dimensioni estremamente compatte, non rinuncia a funzioni intelligenti come il sistema di spruzzo a ultrasuoni con doppi ugelli che utilizza poca acqua per rimuovere efficacemente lo sporco, lasciando una finitura senza aloni.

Inoltre, la navigazione WIN-SLAM 3.0 garantisce una copertura ottimale, insieme alle tre modalità di pulizia integrate: Fast Clean, Deep Clean e Spot Clean. Può agire su vetri con bordi stretti fino a 2 mm e raggiunge il 99,5% della superficie. Nulla è lasciato al caso nemmeno sul fronte della sicurezza, a cui sono dedicate 9 funzioni, dalla protezione contro l’interruzione di corrente all’assorbimento degli urti, fino all’aspirazione da 7.500 Pa che lo mantiene saldamente attaccato alla finestra.

GOAT per il giardino

Concludiamo la carrellata con le novità di ECOVACS per chi vuol affidare alla robotica la cura degli spazi verdi outdoor. Sono in totale 5 i modelli presentati, differenti per caratteristiche e destinazioni d’uso.

Partiamo da quello che può essere definito il top di gamma: GOAT A3000 LiDAR. Ha dalla sua la tecnologia Light Detection and Ranging per eseguire la mappatura tridimensionale avanzata dell’area da rasare, rilevando ogni angolo del giardino e adattandosi dinamicamente ai cambiamenti dell’ambiente. In questo modo, si toglie di mezzo il rischio di commettere errori o di sovrapposizioni nel percorso di falciatura.

Ha in dotazione una batteria da 32 V, può coprire fino a 3.000 metri quadrati di prato in mezza giornata, con due dischi di precisione che arrivano a una larghezza di taglio combinata da 33 cm. L’altezza è regolabile anche tramite app, da 3 a 9 cm, con incrementi di 0,5 cm. Ancora, può affrontare terreni irregolari e pendenze fino al 50%.

GOAT A1600 RTK, invece, si affida al sistema Real-Time Kinematic che esegue la rilevazione visiva del prato, così come GOAT O1200 RTK e GOAT O800 RTK, dal design compatto e adatti alla gestione di aree rispettivamente fino a 1.200 e 800 metri quadrati.

Infine, il nuovo GOAT O500 Panorama impiega la rilevazione visiva del prato ed è adatto a giardini con superficie fino a 500 metri quadrati.

Prezzi e disponibilità

Vediamo quali sono i prezzi dei nuovi prodotti ECOVACS. Saranno tutti disponibili per l’acquisto entro le prossime settimane.

DEEBOT X8

1.299 euro per DEEBOT X8 PRO OMNI;

1.199 euro per DEEBOT X8 OMNI.

DEEBOT X8 WINBOT

599 euro per WINBOT W2 PRO OMNI;

299 euro per WINBOT MINI.

DEEBOT X8 GOAT A e GOAT O

2.999 euro per GOAT A3000 LiDAR;

1.499 euro per GOAT A1600 RTK;

1.299 euro per GOAT O1200 RTK;

999 euro per GOAT O800 RTK;

899 euro per GOAT O500 Panorama.