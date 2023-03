Ecovacs, i vetri li pulisce lui (e c'è lo sconto)

Mentre gli sconti di Primavera stanno per terminare, su Amazon c’è ancora un’offerta che per molti potrebbe rappresentare un autentico toccasana: un robot in grado di pulire i vetri di casa.

Inutile che ti arrampichi sui vetri (è davvero il caso di dirlo): di pulire le finestre nessuno ne ha voglia, soprattutto se la prospicienza è pericolosa e se la parte alta è difficilmente raggiungibile. Bisogna infatti arrampicarsi, portarsi appresso stracci e prodotti, fare sforzo su una superficie instabile (la finestra aperta diventa così un autentico pericolo) ed avventurarsi quindi in una operazione antipatica, faticosa e con una certa dose di rischio.

Winbot 920, i vetri li pulisce lui

Non serve essere convincenti, insomma: chi si è già trovato in una situazione simile ben sa cosa voglia dire e quindi ben sa cosa significhi avere in casa un robot come questo:

Le immagini sono quelle di una prova effettuata dalla nostra redazione quando il robot è stato presentato: lo abbiamo testato sui vetri di un alto abbaino triangolare e le ventose, in abbinata agli strofinacci inferiori, hanno dimostrato perfetta aderenza al vetro e grande capacità di movimento. Quasi non ci si crede: il robot si muove agilmente su una superficie perfettamente verticale, senza intoppi e senza alcun rischio.

La parte più sorprendente è il sistema in grado di tenere il robot incollato al vetro: si tratta di un lavoro combinato tra ventola si aspirazione e strofinacci periferici, in grado di creare una vera e propria ventosa che impedisce al robot di staccarsi. In caso di problemi ci pensa una corda di sicurezza ad evitare ogni problema, dunque ci si può affidare al robot con totale fiducia.

Con un’app si fa partire il Winbot e poi non resta che sedersi e ammirare il lavoro. Senza fatica, senza rischi e con un risparmio immediato.

La novità rispetto ad alcuni mesi fa è che ora il robot Ecovacs Winbot 920 è in offerta su Amazon, dove è disponibile con uno sconto del 16% per ben 70 euro avanzati grazie all’offerta di queste ore. Che le pulizie di Primavera abbiano inizio: ci pensa Winbot.

