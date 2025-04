Ecovacs Goat O800 RTK in offerta: addio erba alta, pensa a tutto il robot

Cerchi una soluzione pratica e tecnologicamente avanzata per curare il tuo giardino? Allora non puoi davvero perderti questa offerta l’Ecovacs Goat O800 RTK è disponibile su Amazon ad 899€, con la possibilità di spezzare l’importo in più pagamenti mensili.

Questo robot tagliaerba senza filo è perfetto per giardini di medie dimensioni, fino a 800 m², e offre un’accuratezza e una precisione mai viste grazie alla tecnologia RTK (Real-Time Kinematic) combinata con il sistema Vision. Con questa combinazione, il dispositivo è in grado di navigare facilmente tra gli ostacoli e tagliare l’erba in modo uniforme, senza rischiare di danneggiare piante o oggetti nel giardino.

Il Goat O800 RTK è dotato di una potente batteria che garantisce una lunga autonomia e una ricarica rapida, permettendo al robot di lavorare senza interruzioni anche su superfici più complesse. Grazie alla possibilità di controllarlo tramite app, puoi facilmente programmare il taglio, scegliere l’orario di avvio e monitorare il progresso in tempo reale. Non è solo facile da usare, ma anche estremamente affidabile, grazie ai sensori di sicurezza che impediscono il movimento in caso di urti o situazioni pericolose.

L’aspetto più interessante di questo modello è la sua precisione. Con la tecnologia RTK, il robot è in grado di mappare e riconoscere ogni angolo del giardino, ottimizzando ogni passaggio per un risultato perfetto. Non dovrai più preoccuparti di rifare il lavoro in più fasi. Inoltre, il sistema Vision permette al robot di adattarsi facilmente alle condizioni del terreno, riducendo al minimo gli errori.

Oggi, Ecovacs Goat O800 RTK è in offerta su Amazon con uno sconto del 10%, acquistabile a € 899,00 invece di € 999,00. Un’occasione imperdibile per migliorare la gestione del tuo giardino con un dispositivo all’avanguardia, pratico e sicuro.