Ecovacs Deebot, super robot con coupon PAZZESCO da 500€

Metti insieme un super-robot per le pulizie della casa (il migliore che abbiamo mai testato in questi mesi) e un coupon decisamente fuori dal normale (ben 500 euro!). Il risultato è un’offerta che va anche oltre gli sconti del Black Friday e che può cambiare la vita di qualche fortunato/a a Natale. Per chi già conosce l’Ecovacs Deebot X1 Turbo non c’è altro da aggiungere: è sufficiente cliccare qui (e applicare il coupon prima di procedere con l’acquisto). Per tutti gli altri, invece, ecco un breve excursus sui motivi per cui questo è l’unico vero robot che cambia le regole del gioco nella pulizia del pavimento.

Attenzione: il coupon fa certamente parte delle ultime offerte pre-natalizie sul prodotto ed è soggetto a scadenza: nel momento in cui pubblichiamo questo articolo lo sconto è facilmente ottenibile con un click, ma le condizioni potrebbero cambiare da un momento all’altro: si consiglia pertanto, nel caso in cui il Deebot faccia al caso proprio, di procedere immediatamente con la chiusura dell’ordine.

Ecovacs Deebot X1 Turbo, coupon pazzesco da 500 Euro

500 euro di sconto su un prodotto simile sono un tappetino rosso per chi intende risolvere una volta per tutte il problema della pulizia del pavimento. I motivi possono essere molti: una persona anziana che fatica nei movimenti; una famiglia impegnata che ha poco tempo per la cura della casa; una persona che vuole riprendersi il proprio tempo e affidare alla tecnologia i lavori di tutti i giorni.

In tutte queste occasioni Ecovacs Deebot X1 Turbo è la migliore delle risposte ottenibili. Questo perché aspira, lava e cura in proprio la manutenzione delle spazzole. Il risultato è evidente fin dal primo passaggio grazie alle razze anteriori di raccolta, all’aspiratore centrale di rimozione dei residui ed ai panni posteriori continuamente inumiditi dal serbatoio interno.

Intelligente anche nei movimenti: individua gli ostacoli, sa districarsi negli spazi stretti e si muove sulle ruote perno per portare la pulizia fino ai bordi più ostili. Non solo: tutto ciò può essere osservato anche da remoto grazie ad una videocamera frontale accessibile durante tutte le fasi di pulizia. Guardare per credere:

Al termine del ciclo di pulizia sarà possibile vederne i risultati in modo molto evidente grazie ai due serbatoi in dotazione alla sede di ricarica: uno è riservato all’acqua pulita, con la quale si carica il serbatoio interno del robot e si lavano le spazzole alla fine del ciclo (con tanto di asciugatura automatica ad aria per evitare muffe ed effetti maleodoranti); l’altro è riservato all’acqua sporca di residuo, da svuotare ogni qualvolta l’app richiede attenzione sulla questione. Questo il risultato dopo pochi passaggi su un pavimento già precedentemente pulito:

Un super robot in tutto e per tutto, che va messo alla prova per comprendere a fondo quanto possa fare la differenza nella casa di chiunque: sarà molto semplice dimenticarsi della pulizia del pavimento, affidandola quotidianamente ad un robot che sa cavarsela egregiamente con ogni tipo di polvere o di macchia. L’occasione per salire a bordo del Deebot è l’incredibile coupon disponibile in queste ore: per approfittarne è sufficiente un click nell’apposito spazio per poi procedere con l’ordine. Il prezzo non spaventi, perché il confronto con gli altri robot per le pulizie non lascia alcun dubbio sulle differenze e sulla proporzione delle stesse: è questo un dispositivo che cambia nel profondo le abitudini quotidiane, soprattutto laddove il bisogno si manifesta ogni giorno tra difficoltà operative e tempo mancante. Un coupon di questo tipo annulla ogni dubbio in merito: Ecovacs Deebot X1 Turbo è scelta ideale. Anche e soprattutto per Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.