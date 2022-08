ECOVACS DEEBOT N8 aspira e lava senza bisogno di te (-200€)

Cerchi un aiutante in casa? Non ti preoccupare, non dovrai fare alcuna selezione perché lo hai davanti a te. Si tratta esattamente del ECOVACS DEEBOT N8, un robottino extra intelligente che riesce davvero a darti una mano. Lo programmi e lui fa il resto.

Capace sia di aspirare che lavare, è un modello molto avanzato grazie anche alla sua stazione di carica e scarico. Con lo sconto del 33% in corso su Amazon non c’è da scherzare, il risparmio è di 200€ netti. Sei interessato? Collegati ora e acquistalo a soli 399,00€. Se vuoi paghi anche con rate.

Le spedizioni non sono una noia, con Prime il pacco arriva a casa in quattro e quattr’otto senza costi aggiuntivi.

ECOVACS DEEBOT N8, il robot che ti sorprende

Sul mercato se ne trovano molti di robot e se mi permetti, ti sconsiglio di giocare al ribasso quando si parla di questi prodotti. ECOVACS DEEBOT N8, ad esempio, ha un prezzo elevato ma quando è in offerta come oggi, diventa immediatamente accessibile.

Completo di tutto, è un prodotto eccezionale. Grazie alla sua postazione di carica si alimenta in automatico ma non solo, ha un comodissimo contenitore che si svuota da solo permettendogli di tornare operativo fin da subito e senza che debba intervenire. Ciò significa che lo puoi anche azionare ed uscire di casa: quando tornerai troverai tutto pulito senza intoppi.

Ti ho già svelato che ha una doppia funzione: aspira e lava i pavimenti. In poche parole non dovrai più toccare aspirapolvere manuali così come stracci per lavare a terra. Pensa un po’ che relax.

Potenza superiore e autonomia spaventosa. Con il sistema di navigazione intelligente si muove come se avesse occhi veri e propri. Che altro dirti se non che hai a disposizione diverse modalità di pulizia tra cui scegliere.

Ovviamente, infine, lo puoi gestire sia con l’applicazione che scarichi su smartphone sia sfruttando Amazon Alexa se lo hai in casa. Praticamente lo comandi con la tua voce.

Non aspettare un secondo in più e porta a casa il tuo robot ECOVACS DEEBOT N8 a soli 399,00€ su Amazon con questo sconto del 33%.

