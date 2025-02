ECONOMICO, di DESIGN e con TRIPLA cam da 64MP: POCO M6 Pro a 152€ su eBay

Chiunque sia alla ricerca di un mid-range economico con caratteristiche equilibrate affiancate da un prezzo di vendita realmente competitivo e conveniente, dovrebbe prendere in altissima considerazione la promozione di eBay sul popolarissimo POCO M6 Pro.

Infatti, sfruttando il codice coupon “PIT10PERTE2025”, il device del colosso cinese potrà essere tuo al prezzo ridicolo di appena 152€, il che non è affatto male considerando le qualità offerte dal POCO M6 Pro. Innanzitutto, com’è ben visibile dall’immagine sottostante, il device si presenta con un design accattivante e giovanile, a cui si aggiunge un bel pannello AMOLED Flow da 6,7 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz – ricordiamo che stiamo parlando di uno smartphone in vendita a poco più di 150€.

Appena 152€ su eBay per il validissimo mid-range economico POCO M6 Pro

Se frontalmente è pronto a sorprenderti con il pannello ad alta risoluzione e con una fluidità impeccabile, anche sotto il cofano è presente un comparto hardware di tutto rispetto. Il processore octa-core MediaTek Helio G99 Ultra, infatti, è pronto ad avviare in un istante tutte le app più comuni di cui hai bisogno durante il giorno per navigare in rete, chattare sui social, gestire le email, telefonare e quant’altro; è affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

POCO M6 Pro è anche un battery phone niente male: la batteria da 5000 mAh può contare sulla tecnologia di ricarica rapida da 67W per offrirti ore e ore di utilizzo aggiuntivo a fronte di pochissimi minuti di ricarica. Sotto il profilo multimediale, invece, il device monta una fotocamera tripla con sensore principale da 64 MP con OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine) per scatti nitidi e dettagliati.

Approfitta immediatamente del coupon “PIT10PERTE2025” disponibile su eBay per acquistare il mid-range economico a marchio POCO al prezzo shock di appena 152€.