Echo Studio: l'Hi-Fi mascherato da smart speaker CROLLA al Black Friday

Echo Studio non è un semplice smart speaker con Alexa. Certo, fa tutto quello che farebbe un prodotto di questo tipo, ma si tratta di un dispositivo di nicchia. Pensato per i veri amanti della qualità del suono cristallina, in altissima definizione, è paragonabile a un impianto Hi-Fi, super intelligente.

L’ultima versione è ancora più potente della precedente e adesso è in sconto a un prezzo decisamente interessante. Supporto al Dolby Atmos, dotato di audio spaziale e supporto anche al suono Ultra HD. Un prodotto pazzesco, che adesso porti a casa a 149,99€ invece di 199,99€. Completa l’ordine al volo da Amazon per approfittarne: offerta a tempo del Black Friday. Spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Echo Studio in sconto: molto più di uno smart speaker

Basta guardare com’è costruito per capire subito che – al suo cuore intelligente con Alexa – è affiancata una costruzione pensata per offrirti una qualità audio che è impossibile da trovare in altri modelli della concorrenza.

In un solo prodotto, ottieni tutti i benefici dell’interazione vocale con Alexa e – all’occorrenza – la possibilità di sfruttare un sistema Hi-Fi la cui qualità audio mette i brividi. Ogni momento di ascolto musicale diventerà puro piacere, a prescindere dal genere che ti piace di più.

Echo Studio, a questo prezzo, è un affare. Approfitta del Black Friday Amazon e prendilo adesso a 149,99€ invece di 199,99€. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite. garantite dai servizi Prime.

