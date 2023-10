Echo Show 8: schermo intelligente e funzioni Alexa innovative (-31%)

Vuoi avere Amazon Alexa con il pieno delle sue funzionalità? Allora devi acquistare un dispositivo con display intelligente e quale scelta è migliore di Echo Show 8? Assolutamente nessuna. Bello e perfetto per qualunque angolo della tua casa, questo prodottino non te ne fa scappare una.

Echo Show 8: il display intelligente allarga gli orizzonti di Alexa

L’aggiunta di un display ai dispositivi Amazon ha anche permesso ad Alexa di offrire funzioni innovative e aggiuntive. Con Echo Show 8, infatti, esplori nuovi orizzonti non limitandoti ai comandi base ma bensì ottenendone dei nuovi.

In modo particolare, questo dispositivo è comodo e bello in qualunque punto della tua casa. Quando non è in azione puoi attivare lo screensaver che funziona letteralmente come una cornice digitale: mostra a tutti i tuoi ricordi più belli.

Oltre a ciò hai anche una webcam integrata per creare momenti unici con amici e parenti: videochiamali in una sola mossa.

Cosa puoi fare? Gestire i tuoi dispositivi collegati, riprodurre musica, attivare timer e routine ma anche visualizzare il meteo, contenuti in streaming e tanto altro ancora.

Insomma, di possibilità ne hai veramente tante quindi perché limitarti?

