Echo Show 8 è uno dei dispositivi di casa Amazon. Straordinariamente in promozione, te lo puoi portare a casa con appena 89,99€ e rendere la tua abitazione subito più smart. Ricevendolo in appena un giorno lavorativo, è proprio un acquisto perfetto. Inoltre se non ti piace lo puoi restituire entro 30 giorni.

Amazon Alexa entra in casa con Echo Show 8: scopri tutte le potenzialità

Echo Show 8 è un dispositivo davvero eccezionale, oltre a offrirti le funzioni base dell'assistente più famoso al mondo, ti assicura anche utilizzi ulteriori diventando il tuo migliore alleato in casa. Disponibile in questa colorazione Bianca, lo posizioni dove vuoi all'interno della tua abitazione e inizi fin da subito a utilizzare i vantaggi di Alexa.

Le funzioni più innovative sono permesse dalla presenza di un display ampio e intelligente. Grazie a questo di più, l'assistente può mostrarti le cose che richiedi in un battibaleno. Infatti oltre a chiedere informazioni e riprodurre musica e quant'altro, da ora in poi puoi anche scegliere di guardare qualcosa in streaming.

La riproduzione di video non è il suo solo lato aggiuntivo. Oltre a quanto detto sopra, puoi anche avviare videochiamate con amici e membri della famiglia senza la necessità di ulteriori mezzi. Sulla parte frontale di Show è infatti presente una comodissima webcam integrata.

Favoloso? Non ti dimenticare che puoi persino personalizzare l'assistente grazie alle Skill che trovi e installi a tuo piacimento.

Acquista subito questa favolosa versione di Echo, Echo Show 8, su Amazon a soli 89,99€. risparmi circa venti euro sul prezzo di listino. Se vuoi lo paghi in un'unica soluzione o scegli le rate offerte da Amazon: in questo modo avrai cinque pagamenti da 18,00€ senza interessi e surplus.

Affrettati: le spedizioni sono operate in sole 24 ore se sei abbonato Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home