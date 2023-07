Echo Show 8 con Telecamera WiFi: il bundle domotico in offerta Amazon

Se hai sempre desiderato rendere la tua casa più intelligente e interattiva, ora è il momento perfetto per farlo.

Il bundle Echo Show 8 con la telecamera WiFi TP-Link Tapo è in offerta su Amazon a soli 119,98 euro, invece di 169,98 euro. Questo eccezionale affare include il meglio della tecnologia per la domotica, consentendoti di gestire la tua casa in modo intelligente e comodo. Non perdere questa occasione e scopri i vantaggi di questo fantastico bundle.

Echo Show 8 e TP-Link Tapo: la domotica a casa tua, scopri i vantaggi

Con il suo schermo HD da 8″, l’Echo Show 8 ti offre un’esperienza di intrattenimento immersiva. Grazie alla regolazione automatica dei colori e agli altoparlanti stereo, i tuoi contenuti prendono vita e puoi goderti film, serie TV e tanto altro con una qualità visiva e sonora straordinaria. Inoltre, la telecamera da 13 MP ti permette di fare videochiamate di alta qualità, mantenendoti sempre al centro dell’immagine grazie all’inquadratura automatica.

La nuova telecamera ti tiene automaticamente al centro dell’immagine durante le videochiamate. Basta chiedere ad Alexa di chiamare qualcuno e goderti una connessione visiva sempre nitida e centrata su di te.

Echo Show 8 è inoltre il tuo assistente domestico perfetto. Tieni sott’occhio gli appuntamenti in calendario, imposta promemoria, avvia timer e liste, controlla il traffico e ricevi aggiornamenti in tempo reale, il tutto con il comando vocale. Semplifica la tua routine quotidiana e sfrutta appieno il potenziale della tua casa intelligente.

Con la telecamera integrata e il display interattivo, puoi tenere d’occhio ciò che accade a casa tua anche quando sei lontano. Controlla dispositivi compatibili, come telecamere e luci, tramite la voce o il touch screen. La tua casa sarà sempre sotto controllo, ovunque tu sia.

E poi hai con te mondo di intrattenimento. Guarda film e serie TV in HD e con audio stereo attraverso servizi come Prime Video, Netflix e altri. Puoi anche chiedere ad Alexa di riprodurre la tua musica preferita da Amazon Music, Apple Music o Spotify.

Con Amazon Photos, inoltre, trasformi lo schermo dell’Echo Show 8 in una cornice digitale per esaltare le tue foto preferite in qualsiasi condizione di luce. Rivivi i tuoi ricordi più preziosi e goditi la bellezza dei tuoi momenti speciali.

Senza dimenticare infine la tua privacy. Con un semplice pulsante, puoi disattivare i microfoni e la telecamera dell’Echo Show 8 quando desideri. Inoltre, un copri-telecamera integrato ti consente di coprire la telecamera per una maggiore tranquillità.

Non perdere questa incredibile offerta e crea la tua casa intelligente con il bundle Echo Show 8 con telecamera WiFi TP-Link Tapo a soli 119,98 euro. Approfitta della promozione su Amazon e scopri come la tecnologia può rendere la tua vita ancora più comoda e interattiva.

