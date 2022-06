Echo Show 5 per parlare con Alexa ma anche VEDERLA: fuori tutto -47%

Amazon Alexa, l’assistente che sa davvero il fatto suo. Quando si deve scegliere un prodotto del genere, fare affidamento su questa tecnologia è una garanzia e perché scendere a compromessi?

Con lo stesso budget di un semplicissimo Echo Dot, ti porti a casa Echo Show 5 che rende l’utilizzo di questo gioiellino ancora più avanzato. Infatti proprio ora su Amazon hai di che approfittare, uno sconto del 47% fa scendere il prezzo finale a soli 44,99€. Cosa aspetti?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime.

Echo Show 5: un assistente ancora più avanzato

E’ vero, le funzioni di Alexa son quelle ma quando acquisti un prodotto dotato di display intelligente, ti devo svelare che sblocchi anche altre opzioni. Non solo hai uno schermo su cui vedere foto, meteo, informazioni, ma ti godi anche videochiamate e streaming.

Per fartela breve, hai una fotocamera integrata che ti riprende nel caso tu voglia chiamare amici e familiari. In oltre quando non la utilizzi la chiudi e sei salvaguardato dal punto di vista della privacy.

Oltre a questo puoi sempre ascoltare musica, libri, podcast, chiedere informazioni, gestire i tuoi dispositivi. Insomma, tutto quello che già sai.

Poi è ovvio, dal punto di vista estetico fa la sua figura: lo metti in bella vista e non è brutto da vedere anche perché diventa una cornice digitale se vuoi.

Cosa stai ancora aspettando? Collegati proprio ora su Amazon e acquista il tuo Echo Show 5 a soli 44€. Le spese di spedizione sono completamente gratuite se hai un abbonamento Prime attivo. Ora che risparmi quasi il 50% è il tuo momento d’agire quindi non perdere tempo perché l’offerta non durerà per sempre.

