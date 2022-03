Echo Show 5 in GRAN SCONTO: tuo a metà prezzo se fai SUBITO

Se da tempo stavi pensando di dare il benvenuto ad Alexa all'interno della tua casa, con questa promozione in corso su Amazon non puoi che concludere un affare.

Infatti hai la possibilità di portarti a casa il fantastico Echo Show 5, il dispositivo intelligente di Amazon dotato di display che eleva ancora di più le funzionalità del tuo assistente vocale.

Ti colleghi solo con un click sulla pagina ufficiale, risparmi istantaneamente il 41% e ti porti a casa questo gioiellino spendendo la piccola cifra di €49,99. Spedizioni sono qualcosa di cui non non devi preoccuparti visto che sono attivi i servizi Prime.

Echo Show 5: l'assistente intelligente che mancava all'interno della tua casa

Non conoscere Amazon Alexa è praticamente impossibile visto e considerato che si tratta dell' assistente intelligente più famoso al mondo. Con Echo Show 5 sfruttarla al pieno è un secondo visto tutto ciò che ti mette a disposizione questo prodottino.

In modo particolare, non solo ti permette di accedere a quelle funzioni classiche, ma grazie alla presenza di un display intelligente puoi fare ancora di più. Non per niente, è capace di diventare una cornice digitale, mostrarti ciò di cui sei in cerca e metterti persino in contatto con amici e parenti perché integra persino una webcam per poter intrattenere videochiamate e non solo.

Ovviamente puoi sempre chiedere informazioni, ascoltare musica, audiolibri, sapere come sarà il meteo e tanto altro ancora. Se poi non puoi stare mai senza i tuoi contenuti streaming preferiti, goditi anche la riproduzione di contenuti direttamente da Netflix e Amazon Prime video senza se e senza ma.

Ti faccio sapere che, inoltre, puoi personalizzare l'assistente installando le skill che più ami in fin dei conti ti basta solo un click dallo smartphone.

Approfitta immediatamente del ribasso in corso su Amazon e portati a casa il tuo nuovo e perfetto Echo Show 5 a prezzo particolarmente convincente: spendi appena €49,99 e realizzi finalmente i tuoi sogni. Se possiedi un abbonamento prime attivo, la spedizione sono completamente gratuite e realizzate in pochissimi giorni, bastano appena 24 o 48 ore per ricevere il tuo pacco a casa.